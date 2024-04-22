Палата представників США схвалила допомогу Україні. Шольц: Сподіваємося на рішення Сенату

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Німецький канцлер Олаф Шольц сподівається, що Сенат США швидко ухвалить рішення про допомогу Україні після того, як Палата представників схвалила відповідний законопроєкт 20 квітня. Слова Шольца цитує видання DW.

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Він назвав "хорошою новиною" той факт, що Палата представників США схвалила виділення допомоги Україні.

"Ми дуже сподіваємося, що незабаром буде рішення Сенату, щоб ця допомога з боку США була забезпечена на майбутнє", – акцентував він.

За словами Шольца, разом з підтримкою, яку надає Україні Європа, це "дуже чітке послання" російському диктатору Володимиру Путіну. Канцлер переконаний, що Путін не може розраховувати на те, що йому вдасться перечекати, оскільки підтримка України зменшується.

"Він не зможе, ми можемо сподіватися на це зараз, і в цьому сенсі це хороша новина", – додав він.

18 квітня Шольц заявив, що Україна може отримати додаткові системи протиповітряної оборони від партнерів по НАТО.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

LIGA.net детально розписала, що містить пакет допомоги США для України. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

детально розписала, що містить пакет допомоги США для України. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів. Верхня палата Конгресу США – Сенат – збирається завершити процес ухвалення допомоги для України (а також Ізраїлю і Тайваню) у вівторок, 23 квітня. Байден обіцяє "негайно" підписати закон, щойно проєкт схвалять законодавці.

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