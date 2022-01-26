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Папа Франциск призвал католиков сделать 26 января "днем молитвы за мир в Украине" – видео

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 16:01
Папа Франциск призвал католиков сделать 26 января
Папа римский Франциск на общей аудиенции (Фото: Alessandro Di Meo/EPA)

Папа римский Франциск, выступая на Общей Аудиенции в Ватикане, призвал католиков сделать 26 января "днем молитвы за мир в Украине" и напомнил о страданиях украинского народа в прошлом. 

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"Призываю вас молиться за мир в Украине, и сегодня делать это часто. Давайте все вместе попросим у Господа, чтобы на ее земле расцвело братство и превозмогло раны, страхи и рознь", – сказал Франциск.

Он также напомнил, что народ Украины пережил в прошлом множество страданий, в том числе Голодомор и жестокие репрессии, и заслуживает того, чтобы жить в мире.

"Молитвы, которые мы направим сегодня к Небесам, да тронут сердца имеющих власть на Земле, чтобы стремление к диалогу превозмогло, и благо всех встало выше интересов какой-то одной стороны", – сказал Франциск.

"Пожалуйста, не допусти войны", – таким обращением к Господу закончил папа эту часть часового выступления.         

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Сергей Бережной
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