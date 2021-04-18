Война на Донбассе. Папа римский "с тревогой следит" и призывает прекратить эскалацию
Папа римский Франциск "настойчиво" призывает предотвратить рост напряженности на восточных границах Украины, около которых Россия сосредоточила большое количество войск. Об этом сообщает Vatican News.
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"С тревогой наблюдаю за событиями на отдельных территориях восточной Украины, где на протяжение последних месяцев увеличилось количество нарушений режима прекращения огня, с тревогой слежу за ростом военной деятельности", – заявил Франциск, призвав предотвратить рост напряженности.
Он выразил обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией на оккупированных Россией территориях Украины, призвав молиться за находящихся там людей.
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В разведке заявили, что РФ готовит провокацию как повод для нового вторжения.
- Украинские топ-чиновники обсудили обострение на границах с американскими коллегами. А президент Зеленский после беседы с президентом США Байденом заявил: США не оставят Украину наедине с агрессором.
- ЕС, США, НАТО, лидеры Франции и Германии призывают Россию убрать войска от границ Украины. В Кремле говорят, что "никого не должны интересовать передвижения войск на нашей территории".
- У президента Зеленского не исключают возможного наступления. Командующий войсками США Уолтерс говорит, что риск нового вторжения – низкий или средний, однако есть тенденция к его снижению.
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