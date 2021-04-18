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Война на Донбассе. Папа римский "с тревогой следит" и призывает прекратить эскалацию

18.04.2021, 15:51
Война на Донбассе. Папа римский
Папа римский Франциск (фото - ЕРА)

Папа римский Франциск "настойчиво" призывает предотвратить рост напряженности на восточных границах Украины, около которых Россия сосредоточила большое количество войск. Об этом сообщает Vatican News

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"С тревогой наблюдаю за событиями на отдельных территориях восточной Украины, где на протяжение последних месяцев увеличилось количество нарушений режима прекращения огня, с тревогой слежу за ростом военной деятельности", – заявил Франциск, призвав предотвратить рост напряженности. 

Он выразил обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией на оккупированных Россией территориях Украины, призвав молиться за находящихся там людей. 

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Владислав Сердюк
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война на Донбассе папа римский франциск
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