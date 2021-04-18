Война на Донбассе. Папа римский "с тревогой следит" и призывает прекратить эскалацию

Папа римский Франциск "настойчиво" призывает предотвратить рост напряженности на восточных границах Украины, около которых Россия сосредоточила большое количество войск. Об этом сообщает Vatican News.

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"С тревогой наблюдаю за событиями на отдельных территориях восточной Украины, где на протяжение последних месяцев увеличилось количество нарушений режима прекращения огня, с тревогой слежу за ростом военной деятельности", – заявил Франциск, призвав предотвратить рост напряженности.

Владислав Сердюк

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