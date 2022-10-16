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Папа римский призвал уничтожить ядерное оружие: Владеть им – безнравственно

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16.10.2022, 10:32
Папа римский призвал уничтожить ядерное оружие: Владеть им – безнравственно - Фото
Фото: EPA

Папа римский Франциск считает существование ядерного оружия безнравственным и призвал уничтожить его. Об этом говорится в новой книге Франциска "Прошу вас во имя Бога. Десять молитв о будущем надежды", отрывок из которой опубликовала La Stampa.

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Франциск пишет, что мир оказался на пороге Третьей мировой войны и должен предпринять шаги к разоружению, чтобы не допустить самоуничтожения.

"Я вижу противоречие среди тех, кто заявляет о своих христианских корнях, но потом разжигает военные конфликты как способ разрешения собственных интересов. Нет! Хороший политик всегда должен стремиться к миру; добрый христианин должен всегда выбирать путь диалога", – заявил папа римский.

Он считает, что глобальные расходы на вооружение являются "одним из самых серьезных моральных скандалов современности", и потому просит мировых лидеров "взять решительное обязательство прекратить торговлю оружием, которое влечет за собой так много невинных жертв".

Отдельное внимание Франциск в опубликованном отрывке посвятил ядерному оружию, которое считает дамокловым мечом, давящим на человечество.

"Иметь ядерное и атомное оружие безнравственно. Неприемлемо и немыслимо, что на создание такого вида оружия тратятся ресурсы в то время, когда надвигается серьезный продовольственный и климатический кризис", – пишет папа римский.

Он заявил, что существование ядерного оружия ставит под угрозу существование всей планеты.

"Поэтому любая просьба от имени Бога обуздать безумие войны также предполагает мольбы уничтожить это оружие", – заявил Франциск.

  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что визит папы римского в Украину мог бы стать чрезвычайно важным событием, поскольку понтифик сохраняет авторитет миротворца в международной политике, и Украина готова принять его "в любой день".
  • В мае Франциск назвал происходящее сейчас в мире "раздробленной" третьей мировой войной, разделенной на несколько региональных. Он считает, что за войну несет ответственность не только тот, кто ее начал, но и тот, кто не смог или не захотел ее предотвратить.

Читайте также: Папа римский: Мы сегодня переживаем третью мировую войну, молимся за украинский народ

Андрій Водяний
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