Папа римский вошел в сад, куда его никто не звал, не нужна капитуляция Украины — Боррель

Боррель заявил, что нужно помогать Украине, а не предлагать ей капитуляцию перед Россией

Жозеп Боррель (Фото: EPA/JULIEN WARNAND)

Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что папа римский Франциск "навлек на себя беду" своим высказыванием о том, что Украина должна "продемонстрировать мужество белого флага" и начать переговоры с Россией. Об этом он сообщил в интервью RTVE.

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По его словам, недавно он говорил о неуместности заявлений понтифика во время выступления в ООН.

"И в этой речи я сам не постеснялся сказать, что его святейшество папа вошел в сад, в который его никто не звал", – сказал Боррель.

Он отметил, что не считает верной позицию предлагать Украине капитуляцию перед оккупантами.

"Наоборот, время продолжать ей помогать", — заявил дипломат.

9 марта агентство Reuters сообщило, что папа Франциск заявил, что Украина должна иметь "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией.

10 марта глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сказал, что понтифик ни в коем случае не имел в виду капитуляцию Киева.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, что Украина не будет поднимать другой флаг, кроме государственного, и призвал понтифика не повторять исторические ошибки.

Президент Зеленский подверг критике представителей церкви, которые занимаются "виртуальным посредничеством" между Украиной и Россией.

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