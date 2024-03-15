Папа римський увійшов до саду, куди його ніхто не кликав, не потрібна капітуляція України — Боррель

Боррель заявив, що треба допомагати Україні, а не пропонувати їй капітуляцію перед Росією

Жозеп Боррель (Фото: EPA/JULIEN WARNAND)

Верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що папа римський Франциск "накликав на себе біду" своїм висловом про те, що Україна має "продемонструвати мужність білого прапора" та розпочати переговори з Росією. Про це він повідомив в інтерв'ю RTVE.

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За його словами, нещодавно він говорив про недоречність заяв понтифіка під час виступу в ООН.

"І в цій промові я сам не посоромився сказати, що його святість папа увійшов до саду, в який його ніхто не кликав", – сказав Боррель.

Він зазначив, що не вважає правильною позицію пропонувати Україні капітуляцію перед окупантами.

"Навпаки, час продовжувати їй допомагати", – заявив дипломат.

9 березня агентство Reuters повідомило, що папа Франциск заявив, що Україна повинна мати "мужність", щоб підняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією.

10 березня глава пресслужби Ватикану Маттео Бруні сказав, що понтифік у жодному разі не мав на увазі капітуляцію Києва.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів, що Україна не підійматиме іншого прапора, окрім державного, і закликав понтифіка не повторювати історичні помилки.

Президент Зеленський розкритикував представників церкви, які займаються "віртуальним посередництвом" між Україною та Росією.

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