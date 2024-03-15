Папа римський увійшов до саду, куди його ніхто не кликав, не потрібна капітуляція України — Боррель
Верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що папа римський Франциск "накликав на себе біду" своїм висловом про те, що Україна має "продемонструвати мужність білого прапора" та розпочати переговори з Росією. Про це він повідомив в інтерв'ю RTVE.
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За його словами, нещодавно він говорив про недоречність заяв понтифіка під час виступу в ООН.
"І в цій промові я сам не посоромився сказати, що його святість папа увійшов до саду, в який його ніхто не кликав", – сказав Боррель.
Він зазначив, що не вважає правильною позицію пропонувати Україні капітуляцію перед окупантами.
"Навпаки, час продовжувати їй допомагати", – заявив дипломат.
- 9 березня агентство Reuters повідомило, що папа Франциск заявив, що Україна повинна мати "мужність", щоб підняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією.
- 10 березня глава пресслужби Ватикану Маттео Бруні сказав, що понтифік у жодному разі не мав на увазі капітуляцію Києва.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів, що Україна не підійматиме іншого прапора, окрім державного, і закликав понтифіка не повторювати історичні помилки.
- Президент Зеленський розкритикував представників церкви, які займаються "віртуальним посередництвом" між Україною та Росією.
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