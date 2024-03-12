У Ватикані знов вступились за папу. Кажуть: Агресор має припинити вогонь
Держсекретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін заявив, що першим етапом для початку переговорів має бути припинення агресії з боку Росії. Таким чином він уточнив нещодавню заяву папи про те, що Україна має "продемонструвати мужність білого прапора" і розпочати переговори з Росією.
Паролін заявив, що заклик Франциска полягає в тому, що потрібно "створити умови для дипломатичного рішення у пошуках справедливого" та міцного миру".
"У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов залежить не лише від однієї зі сторін, а й від обох, і першою умовою мені видається саме припинення агресії", – сказав він.
Кардинал наголосив, що Ватикан і далі наполягатиме на припиненні вогню, передусім від самої Росії.
Далі, сказав він, Росії та Україні потрібно піти на переговори одна з одною. За словами Пароліна, папа римський не вважає переговори слабкістю та капітуляцією, навпаки – силою, сміливістю.
"Війна, розв'язана проти України, є наслідком не неконтрольованого стихійного лиха, а лише людської волі, і та сама людська воля, яка стала причиною цієї трагедії, також має можливість і відповідальність зробити кроки, щоб покласти їй край і прокласти шлях до дипломатичного рішення", – резюмував держсекретар Ватикану.
Вчора ввечері апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса запросили до Міністерства закордонних справ через заяви папи. Представнику Франциска повідомили про "розчарування".
- 9 березня агентство Reuters повідомило, що папа Франциск заявив, нібито Україна повинна мати "мужність", щоб підняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією.
- 10 березня начальник пресслужби Ватикану Маттео Бруні сказав, що понтифік у жодному разі не мав на увазі капітуляцію Києва.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів, що Україна не підійматиме іншого прапору, окрім державного, та закликав понтифіка не повторювати історичних помилок.
- Президент Зеленський розкритикував тих представників церкви, хто займається "віртуальним посередництвом" між Україною та Росією.
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