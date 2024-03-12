У Ватикані знов вступились за папу. Кажуть: Агресор має припинити вогонь

Кардинал П'єтро Паролін заявив, що Ватикан і далі наполягатиме на припиненні вогню, передусім від самої Росії

Собор Святого Петра у Ватикані (Фото: Вікіпедія)

Держсекретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін заявив, що першим етапом для початку переговорів має бути припинення агресії з боку Росії. Таким чином він уточнив нещодавню заяву папи про те, що Україна має "продемонструвати мужність білого прапора" і розпочати переговори з Росією.

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Паролін заявив, що заклик Франциска полягає в тому, що потрібно "створити умови для дипломатичного рішення у пошуках справедливого" та міцного миру".

"У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов залежить не лише від однієї зі сторін, а й від обох, і першою умовою мені видається саме припинення агресії", – сказав він.

Кардинал наголосив, що Ватикан і далі наполягатиме на припиненні вогню, передусім від самої Росії.

Далі, сказав він, Росії та Україні потрібно піти на переговори одна з одною. За словами Пароліна, папа римський не вважає переговори слабкістю та капітуляцією, навпаки – силою, сміливістю.

"Війна, розв'язана проти України, є наслідком не неконтрольованого стихійного лиха, а лише людської волі, і та сама людська воля, яка стала причиною цієї трагедії, також має можливість і відповідальність зробити кроки, щоб покласти їй край і прокласти шлях до дипломатичного рішення", – резюмував держсекретар Ватикану.

Вчора ввечері апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса запросили до Міністерства закордонних справ через заяви папи. Представнику Франциска повідомили про "розчарування".

9 березня агентство Reuters повідомило, що папа Франциск заявив, нібито Україна повинна мати "мужність", щоб підняти "білий прапор" і домовитися про припинення війни з Росією.

10 березня начальник пресслужби Ватикану Маттео Бруні сказав, що понтифік у жодному разі не мав на увазі капітуляцію Києва.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів, що Україна не підійматиме іншого прапору, окрім державного, та закликав понтифіка не повторювати історичних помилок.

Президент Зеленський розкритикував тих представників церкви, хто займається "віртуальним посередництвом" між Україною та Росією.

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