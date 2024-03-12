В Ватикане снова заступились за папу. Говорят: Агрессор должен прекратить огонь
Госсекретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин заявил, что первым этапом для начала переговоров должно быть прекращение агрессии со стороны России. Таким образом он уточнил недавнее заявление папы о том, что Украина должна "продемонстрировать мужество белого флага" и начать переговоры с Россией.
Паролин заявил, что призыв Франциска состоит в том, что нужно "создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и крепкого мира".
"В этом смысле очевидно, что создание таких условий зависит не только от одной из сторон, но и от обеих, и первым условием я вижу самое прекращение агрессии", – сказал он.
Кардинал подчеркнул, что Ватикан будет продолжать настаивать на прекращении огня в первую очередь от самой России.
Далее, сказал он, России и Украине нужно пойти на переговоры друг с другом. По словам Паролина, папа римский не считает переговоры слабостью и капитуляцией, напротив – силой, смелостью.
"Война, развязанная против Украины, является следствием не неконтролируемого стихийного бедствия, а только человеческой воли, и та же человеческая воля, ставшая причиной этой трагедии, также имеет возможность и ответственность сделать шаги, чтобы прекратить ее и проложить путь к дипломатическому решению", – резюмировал госсекретарь Ватикана.
Вчера вечером апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса пригласили в Министерство иностранных дел из-за заявлений папы. Представителю Франциска сообщили о "разочаровании".
- 9 марта агентство Reuters сообщило, что папа Франциск заявил, что Украина должна иметь "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией.
- 10 марта глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сказал, что понтифик ни в коем случае не имел в виду капитуляцию Киева.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, что Украина не будет поднимать другой флаг, кроме государственного, и призвал понтифика не повторять исторические ошибки.
- Президент Зеленский подверг критике представителей церкви, которые занимаются "виртуальным посредничеством" между Украиной и Россией.
Читайте также: "Интересно, о чем он думал". Генсек НАТО, Берлин и Токио раскритиковали папу Франциска