В Ватикане снова заступились за папу. Говорят: Агрессор должен прекратить огонь

Кардинал Пьетро Паролин заявил, что Ватикан будет продолжать настаивать на прекращении огня, в первую очередь от самой России

Собор Святого Петра в Ватикане (Фото: Википедия)

Госсекретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин заявил, что первым этапом для начала переговоров должно быть прекращение агрессии со стороны России. Таким образом он уточнил недавнее заявление папы о том, что Украина должна "продемонстрировать мужество белого флага" и начать переговоры с Россией.

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Паролин заявил, что призыв Франциска состоит в том, что нужно "создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и крепкого мира".

"В этом смысле очевидно, что создание таких условий зависит не только от одной из сторон, но и от обеих, и первым условием я вижу самое прекращение агрессии", – сказал он.

Кардинал подчеркнул, что Ватикан будет продолжать настаивать на прекращении огня в первую очередь от самой России.

Далее, сказал он, России и Украине нужно пойти на переговоры друг с другом. По словам Паролина, папа римский не считает переговоры слабостью и капитуляцией, напротив – силой, смелостью.

"Война, развязанная против Украины, является следствием не неконтролируемого стихийного бедствия, а только человеческой воли, и та же человеческая воля, ставшая причиной этой трагедии, также имеет возможность и ответственность сделать шаги, чтобы прекратить ее и проложить путь к дипломатическому решению", – резюмировал госсекретарь Ватикана.

Вчера вечером апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса пригласили в Министерство иностранных дел из-за заявлений папы. Представителю Франциска сообщили о "разочаровании".

9 марта агентство Reuters сообщило, что папа Франциск заявил, что Украина должна иметь "мужество", чтобы поднять "белый флаг" и договориться о прекращении войны с Россией.

10 марта глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сказал, что понтифик ни в коем случае не имел в виду капитуляцию Киева.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил, что Украина не будет поднимать другой флаг, кроме государственного, и призвал понтифика не повторять исторические ошибки.

Президент Зеленский подверг критике представителей церкви, которые занимаются "виртуальным посредничеством" между Украиной и Россией.

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