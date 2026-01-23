"Параметры окончания войны". Зеленский рассказал, о чем говорят Украина, Россия и Америка в ОАЭ
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на продолжающихся переговорах Украины, РФ и Соединенных Штатов в Объединенных Арабских Эмиратах обсуждаются условия завершения российской войны. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

Зеленский рассказал, что уже был разговор между делегациями Киева, Москвы и Вашингтона, и что украинская команда докладывает ему "почти каждый час". Президент также отметил, что таких трехсторонних форматов встреч не было давно.

"Говорят о параметрах окончания войны. Сейчас у них должна быть по крайней мере часть ответов от России, и главное, чтобы Россия была готова завершить эту войну, которую сама же и начала. Украинские позиции четкие. Рамки для диалога я определил для нашей делегации", – отметил глава государства.

Однако он подчеркнул, что относительно содержания переговоров "сегодня еще пока рано делать выводы" – и Украина "посмотрит, как разговор пойдет завтра и какие будут результаты".

Зеленский добавил, что нужно не только украинское желание завершить войну и получить полную безопасность, но и то, чтобы в Москве "похожее желание как-то все же родилось".

Президент отметил, что находится на постоянной связи с руководителем делегации и секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым, главой Офиса президента Кириллом Будановым, его первым заместителем Сергеем Кислицей и руководителем фракции власти Слуга народа Давидом Арахамией.

На следующий день, 24 января, к переговорам должны присоединиться начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий, анонсировал руководитель Украины.

