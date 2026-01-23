"Параметри закінчення війни". Зеленський розповів, про що говорять Україна, Росія і Америка в ОАЕ

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на перемовинах України, РФ та Сполучених Штатів в Об'єднаних Арабських Еміратах обговорюються умови завершення російської війни. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

Зеленський розповів, що вже була розмова між делегаціями Києва, Москви і Вашингтона й українська команда доповідає йому "майже щогодини". Президент також зауважив, що таких тристоронніх форматів зустрічей не було давно.

"Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, і головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Українські позиції чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації", – зауважив глава держави.

Однак він наголосив, що стосовно змісту переговорів "сьогодні ще поки зарано робити висновки" – і Україна "подивиться, як розмова піде завтра і які будуть результати".

Зеленський додав: потрібно не тільки українське бажання завершити війну та отримати повну безпеку, але й те, щоб у Москві "схоже бажання якось все ж таки народилося".

Президент зауважив, що перебуває на постійному зв'язку з керівником делегації та секретарем Ради нацбезпеки та оборони Рустемом Умєровим, главою Офісу президента Кирилом Будановим, його першим заступником Сергієм Кислицею та керівником фракції влади Слуга народу Давидом Арахамією.

Наступного дня, 24 січня, до переговорів мають приєднатися начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, анонсував керівник України.