Парламент Румынии рассмотрит передачу Украине системы Patriot

Речь идет о самой современной конфигурации Patriot, которая используется как США, так и почти 20 союзниками

ЗРК Patriot (Фото: Robert Ghement/EPA)

В парламент Румынии направили законопроект от Министерства обороны о передаче Украине одной системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщила румынская служба Радио Свобода.

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Парламентарии рассмотрят законопроект на осенней сессии, которая начнется 2 сентября. Когда проект представлен на утверждение, это означает, что переговоры с Вашингтоном завершены, отметили журналисты.

"Завершение акта пожертвования будет способствовать укреплению позиций Румынии как поставщика региональной безопасности и консолидации партнерских отношений с США", – говорится в документе.

В материале говорится, что Бухарест передаст Киеву одну из семи систем Patriot в конфигурации 3+, закупленных у США. Четыре из них Румыния уже получила, еще три поступят в ближайшее время, пишут журналисты. Это самая современная конфигурация системы Patriot, которая используется как в США, так и почти 20 другими союзниками.

Эта конфигурация базируется на высокоэффективных радиолокационных системах и передовых ракетах-перехватчиках класса "воздух-воздух" под названием PAC-3, которые могут поражать баллистические ракеты на расстоянии до 20 км. Батарея содержит четыре ракеты PAC-3, в отличие от предыдущей версии PAC-2, содержащей только одну. Система Patriot стоит около $1 млрд, а стоимость одной ракеты составляет $4 млн.

22 мая президент Румынии Йоханнис заявил, что страна сможет предоставить Украине систему ПВО Patriot только в том случае, когда получит взамен что-то другое.

20 июня Высший совет обороны Румынии принял решение передать Украине систему ПВО Patriot.

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