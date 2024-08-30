Парламент Румунії розгляне передання Україні системи Patriot

Йдеться про найсучаснішу конфігурацію Patriot, яка використовується як США, так і майже 20 союзниками

ЗРК Patriot (Фото: Robert Ghement/EPA)

До парламенту Румунії скерували законопроєкт від Міністерства оборони про передання Україні однієї системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомила румунська служба Радіо Свобода.

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Парламентарі розглянуть законопроєкт на осінній сесії, яка розпочнеться 2 вересня. Коли проєкт поданий на затвердження, це означає, що переговори з Вашингтоном завершено, зазначили журналісти.

"Завершення акту пожертвування сприятиме зміцненню позицій Румунії як постачальника регіональної безпеки та консолідації партнерських відносин зі США", – йдеться у документі.

У матеріалі зазначається, що Бухарест передасть Києву одну із семи систем Patriot у конфігурації 3+, закуплених у США. Чотири з них Румунія вже отримала, ще три надійдуть найближчим часом, пишуть журналісти. Це найсучасніша конфігурація системи Patriot, яка використовується як США, так і майже 20 іншими союзниками.

Ця конфігурація базується на високоефективних радіолокаційних системах і передових ракетах-перехоплювачах класу "повітря-повітря" під назвою PAC-3, які можуть вражати балістичні ракети на відстані до 20 км. Батарея містить чотири ракети PAC-3, на відміну від попередньої версії PAC-2, яка містить лише одну. Система Patriot коштує близько $1 млрд, а вартість однієї ракети становить $4 млн.

22 травня президент Румунії Йоганніс заявив, що країна зможе надати Україні систему ППО Patriot лише в тому випадку, коли отримає натомість щось інше.

20 червня Вища рада оборони Румунії ухвалила рішення передати Україні систему ППО Patriot.

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