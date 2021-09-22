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Партия Медведчука поздравила партию Путина с победой на "выборах" в России

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2021, 13:38
Партия Медведчука поздравила партию Путина с победой на
Владимир Путин, Виктор Медведчук и Александр Лукашенко (Фото - Михаил Климентьев/ЕРА)

Пророссийская партия ОПЗЖ в лице одного из своих лидеров Виктора Медведчука поздравила путинскую партию власти Единая Россия с победой на "выборах" в Госдуму РФ. Заявление опубликовала пресс-служба ОПЗЖ.

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Медведчук позвонил главе едросов Дмитрию Медведеву, поздравил и рассказал ему о "нашей общей тысячелетней истории", "общих славянских корнях" и "общей православной вере, общей культуре и языке".

В мае 2021-го секретарь СНБО Алексей Данилов назвал ОПЗЖ "филиалом Единой России" в ответ на ее заявление о "политической травле" в Украине после заведения дела о госизмене на Медведчука.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль зажег очаг войны на Донбассе. После активной фазы 2014-2015 годов она перешла в позиционную с нерегулярными вспышками локальных и более масштабных боев. ООН считает, что на середину лета 2021 года на Донбассе погибли примерно 4200 украинских военных, ~3900 гражданских, а также было уничтожено >5800 боевиков/оккупантов. Москва продолжает отрицать участие в войне, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ и пособников в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.
  • 17-19 сентября 2021 года в России прошли "выборы" в нелегитимную Госдуму. Оккупационные администрации РФ в ОРДЛО отправили в Ростовскую область сотни автобусов и 12 поездов с теми, кто на Донбассе получил российские паспорта – голосовать на "выборах".
  • Результат "выборов": первое место – партия власти ЕР, второе – коммунисты КПРФ.
  • После "выборов" оппозиционный режиму президента РФ Путина политик Навальный, который отбывает срок в тюрьме, заявил, что их результаты сфальсифицированы.

Читайте также: Кулеба: Пока не можем остановить РФ – это реальность. Привлечем ее к ответственности позже

Виктория Найдёнова
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агрессия России выборы виктор медведчук единая россия ОПЗЖ
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