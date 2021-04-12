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Партия Шария подала в суд на СБУ

12.04.2021, 13:47
Партия Шария подала в суд на СБУ - Фото
Анатолий Шарий (скриншот из видеозаписи)

Месяц назад Минюст обратился в суд с требованием запретить партию блогера Анатолия Шария. Основанием для иска стали многочисленные нарушения украинских законов партией и ее лидером. Блогер отреагировал на это – сегодня Окружной админсуд Киева открыл производство по иску партии Шария к СБУ, сообщается на сайте суда.

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В иске партия Шария просит признать незаконными действия СБУ по отправке письма в Минюст о нарушении партией украинских законов. 

В ОАСК решили рассматривать дело в упрощенном порядке – без присутствия сторон на заседаниях.

Читайте также: СБУ: В Хмельницком создали фейковый горсовет, он работал с Шарием и спецслужбами РФ

Дарья Мостовая
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ОАСК минюст сбу иск Анатолий Шарий партия Шария
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