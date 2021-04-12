Партия Шария подала в суд на СБУ
12.04.2021, 13:47
Анатолий Шарий (скриншот из видеозаписи)
Месяц назад Минюст обратился в суд с требованием запретить партию блогера Анатолия Шария. Основанием для иска стали многочисленные нарушения украинских законов партией и ее лидером. Блогер отреагировал на это – сегодня Окружной админсуд Киева открыл производство по иску партии Шария к СБУ, сообщается на сайте суда.
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В иске партия Шария просит признать незаконными действия СБУ по отправке письма в Минюст о нарушении партией украинских законов.
В ОАСК решили рассматривать дело в упрощенном порядке – без присутствия сторон на заседаниях.
- 16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан. Блогер сказал, что все дела против него – "чистая политика".
- 25 февраля Шария объявили в государственный розыск. Его адвоката Валентина Рыбина ознакомили с материалами дела и вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения блогеру.
- 11 марта 2021 года Минюст подал в ОАСК иск с требованием запросить у СБУ выводы экспертов и запретить партию Шария.
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