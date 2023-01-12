Партия Шольца хочет "дипломатии" с РФ. Мельник: Германия знает, что войны решаются в бою

В Социал-демократической партии Германии снова заговорили о "дипломатических решениях" в войне РФ против Украины. На это отреагировал экс-посол в ФРГ и замминистра иностранных дел Андрей Мельник, который заявил, что все войны решаются на поле боя.

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Немецкое издание ZDF опубликовало внутренний документ партии канцлера Олафа Шольца, в котором сказано, что войны не решаются на поле боя, а поэтому необходимо активизировать поиск дипломатических решений.

"Даже если по понятным причинам доверия к российскому руководству больше нет, дипломатические переговоры должны оставаться возможными. C Россией уже достигнуты договоренности по обмену пленными и зерновом коридоре. Важно опираться на эти подходы, например, в области контроля над вооружениями", — сказано в документе.

В СДПГ считают, что "политика малых шагов" якобы может стать путем к дипломатии с РФ.

"Инициативы по укреплению доверия должны начинаться в управляемых областях, а их эффективность следует регулярно проверять", — заявляют в партии.

Одновременно политики подчеркивают свою поддержку Украины и необходимость всех действий, которые убедят Россию уйти и заключить справедливое мирное соглашение с территориальной целостностью Украины, ее будущей безопасностью, а также ответственностью военных преступников.

Партия обязуется оказывать Украине финансовую, гуманитарную, дипломатическую и военную поддержку, в частности, обучать солдат.

На публикацию документа СДПГ в Twitter отреагировал Андрей Мельник, который назвал это неправильной позицией.

"Войны почти всегда решаются на поле боя. Германия должна знать об этом лучше", — написал дипломат.

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Дмитро Гриниченко

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