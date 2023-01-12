Дуда о Leopard для Украины: Польша будет стремиться, чтобы союзники дали больше танков

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна будет стремиться, чтобы союзники предоставили Украине больше танков Leopard. Об этом он сообщил в Жешуве после возвращения из Львова.

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По его словам, Польша решила, что готова передать Украине роту танков Leopard 2 в составе международной коалиции.

Он отметил, что Варшава будет стремиться к тому, чтобы эту коалицию сформировал ряд стран, которые предоставят больше танков.

"Мы хотим, чтобы оружие стандарта НАТО создало железную стену защиты от российской агрессии", — сказал Дуда.

СПРАВКА. Польша имеет на вооружении своей армии более 240 танков Leopard немецкого производства. Срок возможного предоставления этих танков Украине, скорее всего, будет зависеть от того, как быстро Варшава получит танки Abrams и K2 из США и Южной Кореи. Также для передачи Leopard Украине необходимо разрешение правительства канцлера Германии Олафа Шольца, так как ФРГ является страной-производителем.

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Дмитро Гриниченко

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