Партия японского фаната Трампа имеет успех на выборах

Партия Сансейто ворвалась в политический мейнстрим благодаря своей кампании "Японцы превыше всего"

Сохей Камия (Фото: JIJI PRESS / EPA)

Японская ультраправая партия Сансейто имеет успех на выборах в верхнюю палату парламента, получив поддержку благодаря заявлениям о "тихом вторжении" мигрантов и обещаниям снизить налоги и увеличить социальные расходы. Глава партии Сохей Камия заявлял, что вдохновлялся американским президентом Дональдом Трампом, передает агентство Reuters.

Появившись на YouTube во время пандемии ковида и распространяя конспирологические теории о вакцинации и заговоре мировых элит, партия ворвалась в политический мейнстрим благодаря своей кампании "Японцы превыше всего" (англ. Japanese First, по аналогии с выражением America first – "Америка превыше всего", которую использует Трамп. – Ред.).

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"Фраза "Японцы превыше всего" подразумевала восстановление благосостояния японцев путем противостояния глобализму. Я не говорю, что мы должны полностью запретить въезд иностранцам или что каждый иностранец должен убраться из Японии", – объяснял руководитель партии Камия после выборов.

Общественный вещатель NHK прогнозирует, что Сансейто получит 22 места в верхней палате в дополнение к единственному депутату, который прошел от политсилы на выборах три года назад. Всего в верхней палате 248 мест, а в более влиятельной нижней палате партия имеет лишь три места.

Либерально-демократическая партия (ЛДП) премьер-министра Исибы Сигеру и ее партнер по коалиции Комейто, скорее всего, потеряют большинство в верхней палате, что сделает политсилы еще более зависимыми от поддержки оппозиции после поражения на выборах в нижнюю палату в октябре 2024-го.

В то же время премьер выразил намерение остаться на посту, поскольку страна стоит на пороге политической нестабильности, передает медиа Киодо.

Лидер Сансейто, бывший менеджер супермаркета и учитель английского, перед выборами заявил Reuters, что вдохновлялся "смелым политическим стилем" президента США Трампа.

Он также сравнил свою партию с немецкой Альтернативой для Германии и британской Reform UK, хотя правопопулистская политика в Японии еще не укоренилась так, как в Европе и Соединенных Штатах.

После выборов Камия заявил, что планирует последовать примеру новых популистских политсил Европы, создавая альянсы с другими небольшими партиями, а не работать с партией власти ЛДП, которая руководит страной большую часть времени после II Мировой войны.

Однако акцент Сансейто на вопросе иммиграции уже сместил политику Японии вправо: за несколько дней до выборов власти объявили о создании новой правительственной рабочей группы для борьбы с "преступлениями и нарушениями общественного порядка" со стороны иностранных граждан, а ЛДП пообещала достичь "нулевого количества" нелегалов.

Камия заявил, что прорыв Сансейто в верхнюю палату – это только начало.

"Мы постепенно увеличиваем нашу численность и оправдываем ожидания людей. Построив крепкую организацию и обеспечив 50 или 60 мест, я верю, что наша политика наконец-то станет реальностью", – заявил руководитель партии.