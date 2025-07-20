Партія японського фаната Трампа має успіх на виборах
Японська ультраправа партія Сансейто має успіх на виборах до верхньої палати парламенту, здобувши підтримку завдяки заявам про "тихе вторгнення" мігрантів та обіцянкам знизити податки й збільшити соціальні видатки. Глава партії Сохей Камія заявляв, що надихався американським президентом Дональдом Трампом, передає агенція Reuters.
З'явившись на YouTube під час пандемії ковіду й поширюючи конспірологічні теорії щодо вакцинації та змови світових еліт, партія увірвалася в політичний мейнстрім завдяки своїй кампанії "Японці понад усе" (англ. Japanese First, за аналогією з виразом America first – "Америка понад усе", яку використовує Трамп. – Ред.).
"Фраза "Японці понад усе" мала на увазі відновлення добробуту японців шляхом протистояння глобалізму. Я не кажу, що ми повинні повністю заборонити в'їзд іноземцям або що кожен іноземець повинен забратися з Японії", – пояснював керівник партії Камія після виборів.
Суспільний мовник NHK прогнозує, що Сансейто отримає 22 місця у верхній палаті на додачу до єдиного депутата, який пройшов від політсили на виборах три роки тому. Всього у верхній палаті 248 місць, а в більш впливовій нижній палаті партія має лише три місця.
Ліберально-демократична партія (ЛДП) прем'єр-міністра Ісіби Сіґеру та її партнер по коаліції Комейто, швидше за все, втратять більшість у верхній палаті, що зробить політсили ще більш залежними від підтримки опозиції після поразки на виборах до нижньої палати у жовні 2024-го.
Водночас прем'єр висловив намір залишитися на посаді, оскільки країна стоїть на порозі політичної нестабільності, передає медіа Kyodo.
Лідер Сансейто, колишній менеджер супермаркету і вчитель англійської, перед виборами заявив Reuters, що надихався "сміливим політичним стилем" президента США Трампа.
Він також порівняв свою партію з німецькою Альтернативою для Німеччини та британською Reform UK, хоча правопопулістська політика в Японії ще не вкорінилась так, як у Європі та Сполучених Штатах.
Після виборів Камія заявив, що планує наслідувати приклад нових популістських політсил Європи, створюючи альянси з іншими невеликими партіями, а не працювати з партією влади ЛДП, котра керує країною більшу частину часу після II Світової війни.
Проте акцент Сансейто на питанні імміграції вже змістив політику Японії вправо: за кілька днів до виборів влада оголосила про створення нової урядової робочої групи для боротьби зі "злочинами та порушеннями громадського порядку" з боку іноземних громадян, а ЛДП пообіцяла досягти "нульової кількості" нелегалів.
Камія заявив, що прорив Сансейто до верхньої палати – це лише початок.
"Ми поступово збільшуємо нашу чисельність і виправдовуємо очікування людей. Збудувавши міцну організацію й забезпечивши 50 або 60 місць, я вірю, що наша політика нарешті стане реальністю", – заявив керівник партії.
- Співрозмовники Financial Times заявляли, що Пентагон тисне на Японію та Австралію, аби вони чітко пояснили, яку роль відіграватимуть, якщо США та Китай розпочнуть війну за Тайвань, що розчарувало двох найважливіших союзників Вашингтона в Індо-Тихоокеанському регіоні.
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