Партія японського фаната Трампа має успіх на виборах

Сохей Камія (Фото: JIJI PRESS / EPA)

Японська ультраправа партія Сансейто має успіх на виборах до верхньої палати парламенту, здобувши підтримку завдяки заявам про "тихе вторгнення" мігрантів та обіцянкам знизити податки й збільшити соціальні видатки. Глава партії Сохей Камія заявляв, що надихався американським президентом Дональдом Трампом, передає агенція Reuters.

З'явившись на YouTube під час пандемії ковіду й поширюючи конспірологічні теорії щодо вакцинації та змови світових еліт, партія увірвалася в політичний мейнстрім завдяки своїй кампанії "Японці понад усе" (англ. Japanese First, за аналогією з виразом America first – "Америка понад усе", яку використовує Трамп. – Ред.).

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"Фраза "Японці понад усе" мала на увазі відновлення добробуту японців шляхом протистояння глобалізму. Я не кажу, що ми повинні повністю заборонити в'їзд іноземцям або що кожен іноземець повинен забратися з Японії", – пояснював керівник партії Камія після виборів.

Суспільний мовник NHK прогнозує, що Сансейто отримає 22 місця у верхній палаті на додачу до єдиного депутата, який пройшов від політсили на виборах три роки тому. Всього у верхній палаті 248 місць, а в більш впливовій нижній палаті партія має лише три місця.

Ліберально-демократична партія (ЛДП) прем'єр-міністра Ісіби Сіґеру та її партнер по коаліції Комейто, швидше за все, втратять більшість у верхній палаті, що зробить політсили ще більш залежними від підтримки опозиції після поразки на виборах до нижньої палати у жовні 2024-го.

Водночас прем'єр висловив намір залишитися на посаді, оскільки країна стоїть на порозі політичної нестабільності, передає медіа Kyodo.

Лідер Сансейто, колишній менеджер супермаркету і вчитель англійської, перед виборами заявив Reuters, що надихався "сміливим політичним стилем" президента США Трампа.

Він також порівняв свою партію з німецькою Альтернативою для Німеччини та британською Reform UK, хоча правопопулістська політика в Японії ще не вкорінилась так, як у Європі та Сполучених Штатах.

Після виборів Камія заявив, що планує наслідувати приклад нових популістських політсил Європи, створюючи альянси з іншими невеликими партіями, а не працювати з партією влади ЛДП, котра керує країною більшу частину часу після II Світової війни.

Проте акцент Сансейто на питанні імміграції вже змістив політику Японії вправо: за кілька днів до виборів влада оголосила про створення нової урядової робочої групи для боротьби зі "злочинами та порушеннями громадського порядку" з боку іноземних громадян, а ЛДП пообіцяла досягти "нульової кількості" нелегалів.

Камія заявив, що прорив Сансейто до верхньої палати – це лише початок.

"Ми поступово збільшуємо нашу чисельність і виправдовуємо очікування людей. Збудувавши міцну організацію й забезпечивши 50 або 60 місць, я вірю, що наша політика нарешті стане реальністю", – заявив керівник партії.