"Партийный Оскар" и Арахамия в роли ди-джея: как будут развлекаться "слуги" в Трускавце
28.09.2021, 12:10
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба президента)
На съезде фракции Слуга народа в Трускавце 1-3 октября планируется церемония награждения. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава фракции Давид Арахамия.
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"Планируем сделать такую церемонию награждения условно, а-ля партийный "Оскар" за всякого рода вещи, которые происходили в течение двух лет, в том числе и с юмором, с иронией. Планируем условный гала-ужин", – заявил Арахамия.
Также Арахамия анонсировал свое выступление на мероприятии в качестве "ди-джея Брауна" (David Braun – псевдоним Арахамии).
- Летом 2019-го в пятизвездочном отеле Rixos в Трускавце провели курс для будущих депутатов. На нем присутствовали 246 человек, избранных по списку и в округах от Слуги народа.
- 21 сентября 2021-го стало известно, что фракция Слуга народа соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента.
- 22 сентября лидер СН Александр Корниенко подтвердил, что совещание пройдет в Трускавце, на него пригласят представителей Кабмина и силовых ведомств.
- Вчера, 27 сентября, Арахамия анонсировал представление новых кандидатов в Кабмин на съезде в Трускавце.
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