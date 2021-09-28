"Партийный Оскар" и Арахамия в роли ди-джея: как будут развлекаться "слуги" в Трускавце

На съезде фракции Слуга народа в Трускавце 1-3 октября планируется церемония награждения. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава фракции Давид Арахамия.

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"Планируем сделать такую церемонию награждения условно, а-ля партийный "Оскар" за всякого рода вещи, которые происходили в течение двух лет, в том числе и с юмором, с иронией. Планируем условный гала-ужин", – заявил Арахамия.

Также Арахамия анонсировал свое выступление на мероприятии в качестве "ди-джея Брауна" (David Braun – псевдоним Арахамии).

Летом 2019-го в пятизвездочном отеле Rixos в Трускавце провели курс для будущих депутатов. На нем присутствовали 246 человек, избранных по списку и в округах от Слуги народа.

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Денис Юдин

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