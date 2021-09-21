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Слуга народа соберется на большое совещание с участием Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 19:49
Слуга народа соберется на большое совещание с участием Зеленского - Фото
Владимир Зеленский и представители фракции Слуга народа (Фото: пресс-служба президента)

Фракция Слуга народа соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Владимира Зеленского. Об этом в Telegram сообщила спикер СН Юлия Палийчук.

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Сегодня СМИ сообщали о якобы запланированном обучении депутатов СН в Трускавце.

"Фракция Слуги народа действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Украины Владимира Зеленского", – сообщила Палийчук.

По ее словам, произойдет это, вероятно, в конце следующей недели. Место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из Западных областей.

"Хочу также отметить, что это будет не партийный съезд, не обучение, а рабочее совещание", – написала спикер СН.

Она отметила, что мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований. К участию в нем будут допускаться только вакцинированные лица или те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест.

По словам Палийчук, на совещании будут обсуждаться стратегия власти на следующий год, достижения за прошедшие два года, план законопроектных работ.

Слуга народа соберется на большое совещание с участием Зеленского
  • Сейчас между руководством фракции Слуга народа и спикером парламента Дмитрием Разумковым разгорается конфликт из-за законопроекта об олигархах.
  • По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытается "сбить" законопроект.
  • Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается. 
  • 20 сентября фракция СН на своем заседании определила трех кандидатов на должность главы аппарата Рады. Журналист Юрий Бутусов считает, что таким образом Разумкова хотят сместить с должности.



Вадим Ребрина
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Слуга народа Владимир Зеленский
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