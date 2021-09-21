Слуга народа соберется на большое совещание с участием Зеленского
Фракция Слуга народа соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Владимира Зеленского. Об этом в Telegram сообщила спикер СН Юлия Палийчук.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сегодня СМИ сообщали о якобы запланированном обучении депутатов СН в Трускавце.
"Фракция Слуги народа действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Украины Владимира Зеленского", – сообщила Палийчук.
По ее словам, произойдет это, вероятно, в конце следующей недели. Место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из Западных областей.
"Хочу также отметить, что это будет не партийный съезд, не обучение, а рабочее совещание", – написала спикер СН.
Она отметила, что мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований. К участию в нем будут допускаться только вакцинированные лица или те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест.
По словам Палийчук, на совещании будут обсуждаться стратегия власти на следующий год, достижения за прошедшие два года, план законопроектных работ.
- Сейчас между руководством фракции Слуга народа и спикером парламента Дмитрием Разумковым разгорается конфликт из-за законопроекта об олигархах.
- По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытается "сбить" законопроект.
- Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается.
- 20 сентября фракция СН на своем заседании определила трех кандидатов на должность главы аппарата Рады. Журналист Юрий Бутусов считает, что таким образом Разумкова хотят сместить с должности.
Комментарии