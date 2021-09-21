Слуга народа соберется на большое совещание с участием Зеленского

Фракция Слуга народа соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Владимира Зеленского. Об этом в Telegram сообщила спикер СН Юлия Палийчук.

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Сегодня СМИ сообщали о якобы запланированном обучении депутатов СН в Трускавце.

"Фракция Слуги народа действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Украины Владимира Зеленского", – сообщила Палийчук.

По ее словам, произойдет это, вероятно, в конце следующей недели. Место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из Западных областей.

"Хочу также отметить, что это будет не партийный съезд, не обучение, а рабочее совещание", – написала спикер СН.

Она отметила, что мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований. К участию в нем будут допускаться только вакцинированные лица или те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест.

По словам Палийчук, на совещании будут обсуждаться стратегия власти на следующий год, достижения за прошедшие два года, план законопроектных работ.

Сейчас между руководством фракции Слуга народа и спикером парламента Дмитрием Разумковым разгорается конфликт из-за законопроекта об олигархах.

По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытается "сбить" законопроект.

Разумков подтвердил, что ходят слухи о его возможной отставке, но сказал, что уходить не собирается.

20 сентября фракция СН на своем заседании определила трех кандидатов на должность главы аппарата Рады. Журналист Юрий Бутусов считает, что таким образом Разумкова хотят сместить с должности.







Вадим Ребрина

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