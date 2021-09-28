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"Он же не член фракции". Разумкова не звали в Трускавец, но Стефанчук там будет – Арахамия

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 10:23
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова не приглашали на заседание Слуги народа в Трускавце, так как он не является членом фракции. Однако первого заместителя спикера Руслана Стуфанчука "слуги" пригласили – он тоже не член фракции, но он менеджер проекта "троек", сказал глава фракции Давид Арахамия в эфире канала Украина 24.

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По словам Арахамии, Разумкову пока не отправляли приглашение, но это может измениться.

"Сейчас мы еще до конца не добили формат. Он (Разумков, – ред.) же не член нашей фракции, а пока мы делаем внутрифракционное мероприятие", – сказал Арахамия.

В ответ на это журналист отметил, что Стефанчук – тоже не член фракции, но сомнений в его приглашении не возникает.

"Я вам объясню, почему, тут все понятно. Стефанчук – менеджер проекта – так называемых троек. Когда мы разрабатывали законодательные инициативы, по этому направлению работали глава профильного комитета, профильный министр и заместитель главы Офиса президента. Стефанчук курирует это направление", – сказал Арахамия.

На презентацию и обсуждение этой программы, по словам главы фракции, будет отведено несколько часов.

СПРАВКА. По данным УП, в начале 2021-го украинские власти решили создать так называемые спасательные "тройки", которые должны наработать законы для выполнения предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского, и поднять его рейтинг. "Тройки" – это около 20 профильных групп, в каждую из которых входят соответствующий председатель комитета украинского парламента, член Кабмина и заместитель главы Офиса президента. При этом в работу "троек" никак не включен Разумков. По данным источников СМИ, это делалось для того, чтобы Стефанчук, которого Зеленский якобы хотел бы видеть в кресле Разумкова, интегрировался в цепочку принятия решений в государстве и получил "карьерный трамплин" для поднятия в парламентской иерархии.
  • 1 октября фракция Слуга народа соберется в Трускавце на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента. Глава партии Слуга народа Александр Корниенко ранее рассказал о формате мероприятия и заявил, что не исключается приглашение спикера Рады, но это зависит от его состояния здоровья. Также, по его словам, в Трускавец будут приглашены члены Офиса президента, правительства и представители силовых ведомств – в частности, генпрокурор и глава Службы безопасности.
  • Между руководством фракции и спикером парламента разгорелся конфликт из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался "сбить" законопроект. Разумков подтвердил разногласия. Также он сказал, что ходят слухи о его возможной отставке, но уходить не собирается.
  • 22 сентября Разумков сообщил, что приглашения в Трускавец пока не получал, но если пригласят, обязательно поедет. В ответ на это Корниенко сказал, что "заседание фракции в Трускавце – это не свадьба", мероприятие будет совещанием фракции, и спецприглашений на него не будет.

Читайте также: Точка невозврата пройдена". Устоит ли Разумков в борьбе с офисом Зеленского

Оксана Житнюк
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Слуга народа заседание Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук Давид Арахамия трускавец
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