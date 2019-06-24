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24.06.2019, 23:13

200 поправок: Украина пытается остановить ПАСЕ от возвращения РФ

200 поправок: Украина пытается остановить ПАСЕ от возвращения РФ - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Парламентской ассамблее Совета Европы зачитывают более 200 украинских поправок

В Парламентской ассамблее Совета Европы зачитывают более 200 украинских поправок к резолюции по возвращении делегации Российской Федерации. Об этом сообщила в Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Владимир Арьев, Алексей Гончаренко, Елена Сотник, Георгий Логвинский и другие коллеги методично зачитывают поправки. Европейцы откровенно раздражаются, у них полетели планы на вечер, рестораны, бокал шампанского, они планировали закончить рассмотрение доклада в 20:00. Они просятся в туалет и поесть. Коллеги раз за разом повторяют, что пытаются остановить Ассамблею от позора. И только время докажет бесчестность этого доклада и сценарий возвращения российской делегации", - написала она.

Ранее Алексей Гончаренко и Елена Сотникпоставили вопрос о возвращении доклада в комитет для рассмотрения поправок. За это проголосовали 52 европейца, 110 - против.

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3 июня регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, из-за которой будет сложнее применять санкции, в частности, против России.

Член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец перечислил страны, выступающие за возвращение делегации России в сессионный зал с восстановлением прав голоса и участия в органах ассамблеи. По его словам, делегация Великобритании выступает против РФ.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй выступила в поддержку возвращения права голоса российской делегации в ПАСЕ.

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Теги: пасе, Ирина Геращенко
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