ПАСЕ призвала Россию к продолжению обмена пленными "всех на всех" с Украиной

Ассамблея приняла резолюцию, в которой сказано, что нужно создать международный механизм для обмена всеми пленными

ПАСЕ (Фото: x.com/pace_news)

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой призвала международное сообщество поддержать переговоры между Украиной и Россией о скорейшем проведении обменов в формате "всех на всех". Документ опубликован на сайте организации.

Резолюцию на сессии 24 июня поддержали 88 депутатов. В ней отмечается, что необходимо создать международный механизм обмена всеми пленными при участии Международного комитета Красного Креста и нейтральных стран. Этот вопрос должен стать приоритетом.

"ПАСЕ призвала к срочному вмешательству международного сообщества и настоятельно рекомендовала всем государствам поддержать политические переговоры для ускорения освобождения и репатриации всех военнопленных", – говорится в заявлении.

Также ПАСЕ осудила отношение России к пленным, напомнив о "внесудебных казнях, систематических пытках и бесчеловечном и унижающем достоинство отношении". Эти действия равносильны военным преступлениям и преступлениям против человечности, отмечено в заявлении.

"95% освобожденных украинских военнопленных подверглись в неволе пыткам, сексуальному насилию или бесчеловечному обращению", – сказано в резолюции.

В ПАСЕ отметили, что Россия систематически нарушает Женевскую конвенцию, отказывая пленникам в медицинской помощи, надлежащем питании, гигиене и связи с семьями, а также блокирует доступ международных организаций к местам их содержания.

Беларусь также официально включена в список стран, где содержатся украинские пленные. Россию же призвали создать для пленных специализированные лагеря с надлежащими условиями содержания и создать смешанную медицинскую комиссию для обследования раненых и больных и официальное Бюро информации о пленных.