ПАСЕ призвала Россию к продолжению обмена пленными "всех на всех" с Украиной
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой призвала международное сообщество поддержать переговоры между Украиной и Россией о скорейшем проведении обменов в формате "всех на всех". Документ опубликован на сайте организации.
Резолюцию на сессии 24 июня поддержали 88 депутатов. В ней отмечается, что необходимо создать международный механизм обмена всеми пленными при участии Международного комитета Красного Креста и нейтральных стран. Этот вопрос должен стать приоритетом.
"ПАСЕ призвала к срочному вмешательству международного сообщества и настоятельно рекомендовала всем государствам поддержать политические переговоры для ускорения освобождения и репатриации всех военнопленных", – говорится в заявлении.
Также ПАСЕ осудила отношение России к пленным, напомнив о "внесудебных казнях, систематических пытках и бесчеловечном и унижающем достоинство отношении". Эти действия равносильны военным преступлениям и преступлениям против человечности, отмечено в заявлении.
"95% освобожденных украинских военнопленных подверглись в неволе пыткам, сексуальному насилию или бесчеловечному обращению", – сказано в резолюции.
В ПАСЕ отметили, что Россия систематически нарушает Женевскую конвенцию, отказывая пленникам в медицинской помощи, надлежащем питании, гигиене и связи с семьями, а также блокирует доступ международных организаций к местам их содержания.
Беларусь также официально включена в список стран, где содержатся украинские пленные. Россию же призвали создать для пленных специализированные лагеря с надлежащими условиями содержания и создать смешанную медицинскую комиссию для обследования раненых и больных и официальное Бюро информации о пленных.
- В разведке подтвердили, что фото украинского пленника с выжженным на теле "Слава России" – настоящее. По данным представителя ГУР, 90% освобожденных из российского плена свидетельствуют о нарушении содержания в той или иной форме.
- 19 июня LIGA.net в ГУР сообщили, что Россия наврала, что после самого большого обмена в формате "1000 на 1000" в Украине почти не осталось пленных оккупантов. По информации разведки, на самом деле их еще "тысячи".
- Также сообщалось, что Россия затягивает обмен пленными. Каждый этап сопровождается дезинформацией, давлением на семьи пленных и информатаками.