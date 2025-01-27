ПАСЕ проведет "срочные дебати" о мирных переговорах в Украине
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) днем 27 января проведет срочные дебаты по Украине, в том числе по вопросу мирных переговоров. Такое решение было утверждено утром, сообщает Европейская правда.
27 января начинает работу зимняя сессия ПАСЕ. Бюро ПАСЕ согласовало, что на ней будут приняты решения в формате "срочных дебатов" относительно восточноевропейского региона. Отмечается, что теперь необходимо утвердить его в сессионном зале.
В частности, будет обсужден документ под названием "Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру в Украине". Ожидается, что в нем будет очерчено видение членов ПАСЕ относительно роли Европы в вероятных будущих переговорах об окончании полномасштабной войны России против Украины.
Отмечается, что документ будет готовиться в течение сессии, а 30 января его планируют принять.
Как отметила заместитель члена Постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, на заседании также выступят бывшие военнопленные России.
"Традиционно имеем ряд важных для Украины проектов резолюций и планируемых мероприятий", – сообщила она.
- 14 января президент Польши заявил, что хочет, чтобы представитель Польши присутствовал на будущих мирных переговорах.
- 24 января в Китае приветствовали позицию Трампа и других по поводу необходимости окончания войны.
- 25 января президент Зеленский объяснил, почему запретил вести переговоры с Путиным о прекращении войны.