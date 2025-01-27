ПАСЕ проведет "срочные дебати" о мирных переговорах в Украине

Отмечается, что будет проголосован документ, в котором будет изложено видение Европы мира в Украине

ПАСЕ (Фото: пресс-служба организации)

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) днем 27 января проведет срочные дебаты по Украине, в том числе по вопросу мирных переговоров. Такое решение было утверждено утром, сообщает Европейская правда.

27 января начинает работу зимняя сессия ПАСЕ. Бюро ПАСЕ согласовало, что на ней будут приняты решения в формате "срочных дебатов" относительно восточноевропейского региона. Отмечается, что теперь необходимо утвердить его в сессионном зале.

В частности, будет обсужден документ под названием "Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру в Украине". Ожидается, что в нем будет очерчено видение членов ПАСЕ относительно роли Европы в вероятных будущих переговорах об окончании полномасштабной войны России против Украины.

Отмечается, что документ будет готовиться в течение сессии, а 30 января его планируют принять.

Как отметила заместитель члена Постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, на заседании также выступят бывшие военнопленные России.

"Традиционно имеем ряд важных для Украины проектов резолюций и планируемых мероприятий", – сообщила она.

14 января президент Польши заявил, что хочет, чтобы представитель Польши присутствовал на будущих мирных переговорах.

24 января в Китае приветствовали позицию Трампа и других по поводу необходимости окончания войны.

25 января президент Зеленский объяснил, почему запретил вести переговоры с Путиным о прекращении войны.