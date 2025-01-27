ПАРЄ проведе "термінові дебати" щодо мирних переговорів в Україні

Зазначається, що буде проголосовано документ, у якому буде викладено бачення Європи миру в Україні

ПАРЄ (Фото: пресслужба організації)

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вдень 27 січня проведе термінові дебати щодо України, зокрема стосовно мирних переговорів. Таке рішення було затверджено зранку, повідомляє Європейська правда.

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27 січня розпочинає роботу зимова сесія ПАРЄ. Бюро ПАРЄ погодило, що на ній буде ухвалено рішення у форматі "термінових дебатів" щодо східноєвропейського регіону. Наголошується, що тепер необхідно затвердити його у сесійній залі.

Зокрема, буде обговорено документ під назвою "Зобов'язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні". Очікується, що у ньому буде окреслено бачення членів ПАРЄ щодо ролі Європи у ймовірних майбутніх переговорах стосовно закінчення повномасштабної війни Росії проти України.

Зазначається, що документ готуватиметься протягом сесії, а 30 січня його планують ухвалити.

Як зазначила заступниця члена Постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук, на засіданні також виступатимуть колишні військовополонені Росії.

"Традиційно маємо низку важливих для України проєктів резолюцій та запланованих заходів", – повідомила вона.

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