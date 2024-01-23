Павлоград. Появились фото последствий удара РФ — есть разрушения инфраструктуры и домов

В результате ракетного удара российских оккупантов по Павлограду погибла 43-летняя женщина

Последствия удара по Павлограду (Фото: Днепропетровская ОВА)

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак опубликовал снимки последствий ракетного удара России по Павлограду рано утром 23 января.

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По его словам, в одном из скверов города при атаке погибла 43-летняя женщина.

Есть повреждения инфраструктуры, двух школ и восьми многоэтажных домов.

Силы противовоздушной обороны сбили ракету на подлете к Павлограду, обломки повредили частные дома и солнечные панели.

Другая информация уточняется.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская ПВО уничтожила ровно половину.

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия произвела утром 23 января, в Святошинском районе Киева есть возгорание припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горит газопровод.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что следующие несколько месяцев "будут критическими для Украины", и если Конгресс не примет в этот период дополнительного финансирования, это будет иметь "катастрофические последствия".

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