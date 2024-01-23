Павлоград. З'явилися фото наслідків удару РФ — є руйнування інфраструктури та будинків
Наслідки удару по Павлограду (Фото: Дніпропетровська ОВА)

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак опублікував знімки наслідків ракетного удару Росії по Павлограду вранці 23 січня.

За його словами, в одному зі скверів міста під час атаки загинула 43-річна жінка.

Павлоград. З'явилися фото наслідків удару РФ — є руйнування інфраструктури та будинків

Є пошкодження інфраструктури, двох шкіл та восьми багатоповерхових будинків.

Павлоград. З'явилися фото наслідків удару РФ — є руйнування інфраструктури та будинків

Сили протиповітряної оборони збили ракету на підльоті до Павлограда, уламки пошкодили приватні будинки та сонячні панелі.

Павлоград. З'явилися фото наслідків удару РФ — є руйнування інфраструктури та будинків

Інша інформація уточнюється.

Павлоград. З'явилися фото наслідків удару РФ — є руйнування інфраструктури та будинків

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська ППО знищила рівно половину.

  • Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія зробила вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід.
  • Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
  • Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і якщо Конгрес не ухвалить у цей період додаткового фінансування, це матиме "катастрофічні наслідки".

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