Павлоград. З'явилися фото наслідків удару РФ — є руйнування інфраструктури та будинків

Наслідки удару по Павлограду (Фото: Дніпропетровська ОВА)

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак опублікував знімки наслідків ракетного удару Росії по Павлограду вранці 23 січня.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, в одному зі скверів міста під час атаки загинула 43-річна жінка.

Є пошкодження інфраструктури, двох шкіл та восьми багатоповерхових будинків.

Сили протиповітряної оборони збили ракету на підльоті до Павлограда, уламки пошкодили приватні будинки та сонячні панелі.

Інша інформація уточнюється.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська ППО знищила рівно половину.

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія зробила вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і якщо Конгрес не ухвалить у цей період додаткового фінансування, це матиме "катастрофічні наслідки".

Дивіться також: Харків. Зруйновано багатоповерхівку, двоє загиблих, 35 постраждалих – відео та фото