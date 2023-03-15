Пентагон: Если ВСУ отойдут от Бахмута – война не проиграна

Если украинские войска отойдут от Бахмута, это не будет означать, что война проиграна. Об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге после заседания в формате "Рамштайн".

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Остин сказал, что "аплодирует" украинским защитникам и их настойчивости – ВСУ делают "что-то невероятное" на Бахмутском направлении.

"Россия хочет захватит Бахмут уже около семи месяцев, и у нее нет каких-то особых успехов – благодаря усердию и стараниям Вооруженных Сил Украины", – сказал Остин.

Комментируя значимость удерживания этого населенного пункта, глава Пентагона подчеркнул, что решения о том, оставаться в городе или отвести войска, принимает президент Владимир Зеленский.

"Хочу также сказать, что если он в какой-то момент скажет, что нужно перегруппироваться, это не означает, что война проиграна", – сказал Остин.

Он считает, что подобное решение может быть принято с целью сохранения жизней украинских военнослужащих или для переформатирования действий Сил обороны в рамках будущего наступления или оборонной операции.

Остин подчеркнул, что Штаты поддержат любое решение Украины по поводу дальнейших действий в районе Бахмута, а также выразил надежду, что Запад предоставит Украине возможности, чтобы изменить динамику на поле боя.

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Оксана Житнюк

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