Пентагон: Если ВСУ отойдут от Бахмута – война не проиграна
Если украинские войска отойдут от Бахмута, это не будет означать, что война проиграна. Об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге после заседания в формате "Рамштайн".
Остин сказал, что "аплодирует" украинским защитникам и их настойчивости – ВСУ делают "что-то невероятное" на Бахмутском направлении.
"Россия хочет захватит Бахмут уже около семи месяцев, и у нее нет каких-то особых успехов – благодаря усердию и стараниям Вооруженных Сил Украины", – сказал Остин.
Комментируя значимость удерживания этого населенного пункта, глава Пентагона подчеркнул, что решения о том, оставаться в городе или отвести войска, принимает президент Владимир Зеленский.
"Хочу также сказать, что если он в какой-то момент скажет, что нужно перегруппироваться, это не означает, что война проиграна", – сказал Остин.
Он считает, что подобное решение может быть принято с целью сохранения жизней украинских военнослужащих или для переформатирования действий Сил обороны в рамках будущего наступления или оборонной операции.
Остин подчеркнул, что Штаты поддержат любое решение Украины по поводу дальнейших действий в районе Бахмута, а также выразил надежду, что Запад предоставит Украине возможности, чтобы изменить динамику на поле боя.
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