Пентагон отреагировал на якобы "планы Трампа" по заморозке войны: Не хотим спекулировать
В Министерстве обороны США не хотят спекулировать по поводу якобы "планов" новоизбранного президента Дональда Трампа создать буферную зону в Украине. Штаты продолжают сосредотачиваться на помощи Украины защититься от агрессии РФ, заявил на брифинге представитель Пентагона Пэт Райдер.
Чиновника спросили, как обеспокоен министр обороны США Ллойд Остин якобы планами будущей администрации Трампа создать буферную демилитаризованную зону в Украине, которая может разрушить наследие администрации Джо Байдена. Также у него уточнили, что Белый дом сделает в последние недели каденции, чтобы обеспечить Украине "лучшую позицию по переговорам".
"Я не собираюсь спекулировать или прибегать к гипотезам относительно следующей администрации. Как я подчеркивал ранее, мы очень сосредоточены на текущей ситуации и частом общении с нашими украинскими коллегами, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для защиты от российской агрессии", – ответил Райдер. .
По его словам, министр Остин много раз говорил о том, что Украина имеет значение и что безопасность Украины важна не только для Европы, но и для Соединенных Штатов.
Спикер вспомнил и о "сильной поддержке Украины" обеими американскими партиями и отметил, что Штаты собираются и дальше поддерживать тесную коммуникацию со своими союзниками и партнерами.
"Сейчас мы и дальше будем сосредоточены на поставленной задаче – помочь Украине защититься от российской агрессии. Но относительно того, что может предвещать будущее, я просто не собираюсь спекулировать или вдаваться в гипотетику", – подытожил пресс-секретарь оборонного ведомства.
- Райдер сообщил, что с момента утверждения Конгрессом дополнительных финансовых средств для Украины в апреле 2024 года США уже передали Украине 83% обещанных боеприпасов, 67% обещанных средств ПВО и 60% огневых мощностей.
- Официально планы по российско-украинской войне команда Трампа не публиковала, но в медиа распространяются якобы фрагменты таких возможных планов.