Пентагон отреагировал на якобы "планы Трампа" по заморозке войны: Не хотим спекулировать

Министр Остин много раз говорил о том, что Украина имеет значение и что безопасность Украины важна не только для Европы, но и для Соединенных Штатов.

Пэт Райдер (Фото: Pentagon / Alexander Kubitza)

В Министерстве обороны США не хотят спекулировать по поводу якобы "планов" новоизбранного президента Дональда Трампа создать буферную зону в Украине. Штаты продолжают сосредотачиваться на помощи Украины защититься от агрессии РФ, заявил на брифинге представитель Пентагона Пэт Райдер.

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Чиновника спросили, как обеспокоен министр обороны США Ллойд Остин якобы планами будущей администрации Трампа создать буферную демилитаризованную зону в Украине, которая может разрушить наследие администрации Джо Байдена. Также у него уточнили, что Белый дом сделает в последние недели каденции, чтобы обеспечить Украине "лучшую позицию по переговорам".

"Я не собираюсь спекулировать или прибегать к гипотезам относительно следующей администрации. Как я подчеркивал ранее, мы очень сосредоточены на текущей ситуации и частом общении с нашими украинскими коллегами, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для защиты от российской агрессии", – ответил Райдер. .

По его словам, министр Остин много раз говорил о том, что Украина имеет значение и что безопасность Украины важна не только для Европы, но и для Соединенных Штатов.

Спикер вспомнил и о "сильной поддержке Украины" обеими американскими партиями и отметил, что Штаты собираются и дальше поддерживать тесную коммуникацию со своими союзниками и партнерами.

"Сейчас мы и дальше будем сосредоточены на поставленной задаче – помочь Украине защититься от российской агрессии. Но относительно того, что может предвещать будущее, я просто не собираюсь спекулировать или вдаваться в гипотетику", – подытожил пресс-секретарь оборонного ведомства.