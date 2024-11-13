Пентагон відреагував на нібито "плани Трампа" з замороження війни: Не хочемо спекулювати

Міністр Остін багато разів говорив про те, що Україна має значення і її безпека важлива не тільки для Європи, а й для Сполучених Штатів

Пет Райдер (Фото: Pentagon / Alexander Kubitza)

У Міністерстві оборони США не хочуть спекулювати щодо нібито "планів" новообраного президента Дональда Трампа створити буферну зону в Україні. Штати продовжують зосереджуватися на допомозі Україні захиститися від агресії РФ, заявив на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер.

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Чиновника запитали, чи стурбований міністр оборони США Ллойд Остін нібито планами майбутньої адміністрації Трампа створити буферну демілітаризовану зону в Україні, що може зруйнувати спадщину адміністрації Джо Байдена. Також у нього уточнили, що Білий дім зробить в останні тижні каденції, щоб забезпечити Україні "кращу позицію за столом переговорів".

"Я не збираюся спекулювати або вдаватися до гіпотез щодо наступної адміністрації. Як я наголошував раніше, ми дуже зосереджені на поточній ситуації та частому спілкуванні з нашими українськими колегами, щоб переконатися, що вони мають усе необхідне для захисту від російської агресії", – відповів Райдер.

За його словами, міністр Остін багато разів говорив про те, що Україна має значення і її безпека важлива не тільки для Європи, а й для Сполучених Штатів.

Речник згадав і про "сильну підтримку України" обома американськими партіями й зазначив, що Штати збираються й надалі підтримувати тісну комунікацію зі своїми союзниками та партнерами.

"Зараз ми й надалі будемо зосереджені на поставленому завданні – допомогти Україні захиститися від російської агресії. Але щодо того, що може передвіщати майбутнє, я просто не збираюся спекулювати чи вдаватися в гіпотеку", – підсумував прессекретар оборонного відомства.