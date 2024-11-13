Пентагон відреагував на нібито "плани Трампа" з замороження війни: Не хочемо спекулювати
У Міністерстві оборони США не хочуть спекулювати щодо нібито "планів" новообраного президента Дональда Трампа створити буферну зону в Україні. Штати продовжують зосереджуватися на допомозі Україні захиститися від агресії РФ, заявив на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер.
Чиновника запитали, чи стурбований міністр оборони США Ллойд Остін нібито планами майбутньої адміністрації Трампа створити буферну демілітаризовану зону в Україні, що може зруйнувати спадщину адміністрації Джо Байдена. Також у нього уточнили, що Білий дім зробить в останні тижні каденції, щоб забезпечити Україні "кращу позицію за столом переговорів".
"Я не збираюся спекулювати або вдаватися до гіпотез щодо наступної адміністрації. Як я наголошував раніше, ми дуже зосереджені на поточній ситуації та частому спілкуванні з нашими українськими колегами, щоб переконатися, що вони мають усе необхідне для захисту від російської агресії", – відповів Райдер.
За його словами, міністр Остін багато разів говорив про те, що Україна має значення і її безпека важлива не тільки для Європи, а й для Сполучених Штатів.
Речник згадав і про "сильну підтримку України" обома американськими партіями й зазначив, що Штати збираються й надалі підтримувати тісну комунікацію зі своїми союзниками та партнерами.
"Зараз ми й надалі будемо зосереджені на поставленому завданні – допомогти Україні захиститися від російської агресії. Але щодо того, що може передвіщати майбутнє, я просто не збираюся спекулювати чи вдаватися в гіпотеку", – підсумував прессекретар оборонного відомства.
- Райдер повідомив, що з моменту затвердження Конгресом додаткових фінансових коштів для України у квітні 2024 року США вже передали Україні 83% обіцяних боєприпасів, 67% обіцяних засобів ППО та 60% вогневих потужностей.
- Офіційно планів щодо російсько-української війни команда Трампа не публікувала, але у медіа ширяться нібито фрагменти таких можливих планів.