Пентагон: США сосредоточены на помощи Украине, Остин снова общался с конгрессменами

Ллойд Остин лично общаются с законодателями, чтобы объяснить, почему продолжение помощи Украине важно для интересов нацбезопасности США

Патрик Райдер (Скриншот по видео)

Представитель министерства обороны США генерал Патрик Райдер заявил на брифинге, что руководство Соединенных Штатов сосредоточит усилия на долгосрочной поддержке Украины, в том числе зимой. По его словам, глава оборонного ведомства Ллойд Остин снова общался с конгрессменами, чтобы объяснить им важность этой поддержки.

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"Вы помните словами министра Остина о том, что эта война будет не спринтом, а марафоном. Мы видим все успехи Украины на поле боя, и все продвижение россиян. Так что мы и дальше будем сосредоточены на том, чтобы украинцы могли продолжать борьбу зимой с целью возвращения под контроль своих территорий", – сказал Райдер.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский говорил о намерении продолжать борьбу зимой.

Вчера глава государства заявил, что не расстроен из-за паузы в помощи от американских союзников, поскольку он еще "не проиграл эту битву".

На прошлой неделе координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что США могут гарантировать предоставление Украине военной поддержки еще на несколько недель, а после – закончатся возможности.

6 декабря 2023 года президент США Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Спикер Госдепа Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.

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