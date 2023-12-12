Пентагон: США зосереджені на допомозі Україні, Остін знов спілкувався з конгресменами

Ллойд Остін особисто спілкується із законодавцями, щоб пояснити, чому продовження допомоги Україні є важливим для інтересів нацбезпеки США

Патрік Райдер (Скриншот з відео)

Представник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер заявив на брифінгу, що керівництво Сполучених Штатів зосередить зусилля на довгостроковій підтримці України, зокрема взимку. За його словами, глава оборонного відомства Ллойд Остін знову спілкувався з конгресменами, щоб пояснити їм важливість цієї підтримки.

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"Ви пам'ятаєте слова міністра Остіна про те, що ця війна буде не спринтом, а марафоном. Ми бачимо всі успіхи України на полі бою і всі просування росіян. То ж ми й надалі будемо зосереджені на тому, щоб українці мали змогу продовжувати боротьбу взимку з метою повернення під контроль своїх територій", – сказав Райдер.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський казав про намір продовжувати боротьбу взимку.

Вчора глава держави заявив, що не засмучений через паузу у допомозі від американських союзників, оскільки він ще "не програв цю битву".

Минулого тижня координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що США можуть гарантувати надання Україні військової підтримки ще на кілька тижнів, а після – закінчаться можливості.

6 грудня 2023 року президент США Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Спікер Держдепу Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні в галузі безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.

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