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Пентагон: Уровень поддержки Украины Польша вправе определять сама

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 22:46
Пентагон: Уровень поддержки Украины Польша вправе определять сама - Фото
Пэт Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

В Пентагоне заявили, что заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия Украине является "суверенным решением". Об этом пишет CNN.

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"Мы всегда говорили, что решение о том, какой уровень поддержки предоставить (Украине. - Ред.), является суверенным решением любой страны", — сказал на брифинге пресс-представитель минобороны США генерал Патрик Райдер.

Он также отметил, что "Польша была одной из ведущих стран, когда речь шла о предоставлении помощи Украине в области безопасности", а также обеспечила гуманитарную поддержку для более чем миллиона беженцев из Украины. 

20 сентября премьер-министр Польши сказал, что сейчас Польша не предоставляет Украине никакого оружия собственного производства, потому что теперь "мы вооружаем себя самым современным оружием". Однако в то же время Польша "точно не будет рисковать безопасностью Украины, передача вооружений от других союзников по-прежнему происходит и никак не нарушена", подчеркнул политик.

  • В МИД Польши были "удивлены" заявлением премьера. Там отметили, что он якобы "не согласовал его с ведомством".
  • Президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьера "вырвали из контекста" и что он имел в виду только новое вооружение, которое Польша покупает в рамках модернизации своей армии.

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Сергей Бережной
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