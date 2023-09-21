Пентагон: Рівень підтримки України Польща має право визначати сама

У Пентагоні заявили, що заява прем'єра Польщі Матеуша Моравецького про припинення постачання зброї Україні є "суверенним рішенням". Про це пише CNN.

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"Ми завжди говорили, що рішення щодо того, який рівень підтримки надати (Україні. – Ред.) є суверенним рішенням будь-якої країни", – сказав на брифінгу преспредставник міноборони США генерал Патрік Райдер.

Він також зазначив, що "Польща була однією з провідних країн, коли йшлося про надання допомоги Україні в галузі безпеки", а також забезпечила гуманітарну підтримку для понад мільйона біженців з України.

20 вересня прем'єр-міністр Польщі сказав, що зараз Польща не надає Україні жодної зброї власного виробництва, тому що тепер "ми озброюємо себе найсучаснішою зброєю". Однак водночас Польща "точно не ризикуватиме безпекою України, передання озброєнь від інших союзників, як і раніше, відбувається і ніяк не порушено", підкреслив політик.

У МЗС Польщі були "здивовані" заявою прем'єра. Там зазначили, що він нібито "не погодив її з відомством".

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єра "вирвали з контексту" і що він мав на увазі лише нове озброєння, яке Польща купує у рамках модернізації своєї армії.

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