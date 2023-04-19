Российский Т-90А доехал до США и застрял на автостоянке в Луизиане: куда везут танк
Пентагон отреагировал на сообщения в сети о российском танке Т-90А, который несколько дней оставался на стоянке для грузовиков в Луизиане. Об этом сообщает The War Zone.
13 апреля The War Zone сообщило, что пользователи Reddit сфотографировали на стоянке для грузовиков в штате Луизиана российский танк Т-90А, который был погружен на транспортировочную платформу и находился на стоянке несколько дней. По открытым источникам, танк был произведен в 2004 году и захвачен в Украине осенью 2022 года.
Пользователи предположили, что тягач, который транспортировал платформу с танком, сломался и находится на ремонте, а сам танк доставлялся на один из военных полигонов.
В Пентагоне на запрос от The War Zone ответили, что танк перевозили на Абердинский испытательный полигон в штате Мэриленд, и что он действительно задержался на стоянке из-за необходимости ремонта тягача.
В министерстве подчеркнули, что вооружение с танка было снято, его активная броня инертна и он "не нес каких-либо опасных материалов и ни в коем случае не представлял опасности для населения".
Доставку российского танка в США Пентагон объяснил как "часть нашего постоянного обязательства по предоставлению Украине возможностей, необходимых ей для противодействия российской агрессии".
Абердинский полигон - испытательный центра армии США, который специализируется на тестировании уязвимостей техники в наземном бою, при стрельбе прямой наводкой и других боевых поражениях.
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