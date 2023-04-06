Пентагон: ВСУ перейдут с вооружений СССР на технику НАТО. Эскалация — это вторжение Путина

В Пентагоне заявили, что Украина перейдет на технику НАТО с вооружений советского образца, а эскалацией было полномасштабное вторжение России. Об этом на брифинге сообщила представитель Минобороны США Сабрина Сингх.

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По ее словам, речь идет о переходе со старого советского оборудования к вооружениям и системам стандартов НАТО. Она отметила, что военная помощь Украине со стороны союзников повышает ее совместимость с НАТО и США.

В ответ на вопрос, обеспокоен ли Пентагон заявлениями диктатора Владимира Путина о том, что поставки вооружений со стороны НАТО являются "эскалацией", она ответила, что Альянс ведет политику открытых дверей.

"Прямо сейчас то, на чем мы сосредоточены и на чем сосредоточена Украина, — это защита своей суверенной территории. Поэтому я не считаю поддержку Украины чем-то вроде эскалации. Что, безусловно, привело к эскалации, так это вторжение в Украину, начатое год назад", — сказал Сингх.

Ранее западные чиновники заявили, что ВСУ наносят глубокие удары из HIMARS на юге и накапливают боеприпасы — это подготовка к наступлению.

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Дмитро Гриниченко

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