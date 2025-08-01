Пентагон заказал партию ракет AMRAAM на $3,5 млрд – среди получателей Украина
Ракета AMRAAM (Фото: wikipedia.or)

Министерство обороны США заключило с Raytheon Technologies контракт на $3,5 млрд на производства ракет AMRAAM и спутникового оборудования. Их передадут Украине и странам-союзникам, говорится на сайте Пентагона.

Соглашение включает поставки для Украины, а также еще в 18 стран. А именно в Данию, Бельгию, Японию, Нидерланды, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Испанию, Польшу, Швецию, Тайвань, Литву, Великобританию, Австралию, Швейцарию, Израиль и Кувейт.

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Контракт предусматривает выпуск ракет, телеметрических систем, запасных частей и инженерную поддержку.

Работы будут вестись в Таксоне, штат Аризона, до третьего квартала 2031 финансового года, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Справка

Авиационные ракеты AMRAAM являются основным вооружением истребителей F-15, F-16, F/A-18 и F-22. Их стоимость зависит от модификации и составляет от $1,2 млн до почти $2 млн за единицу.

Одна из версий AMRAAM также используется в зенитно-ракетных системах NASAMS. В таком варианте ракета может поражать цели на расстоянии 20–25 км, а в модификации AMRAAM ER (Extended Range) – до 40 км.

В боевой авиации ракеты AMRAAM способны сбивать воздушные цели на дистанции более 100 км, с вероятностью поражения до 85%.

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