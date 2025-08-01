Пентагон замовив партію ракет AMRAAM на $3,5 млрд – серед отримувачів Україна

Авіаційні ракети AMRAAM – це основне озброєння винищувачів F-15, F-16, F/A-18 та F-22

Ракета AMRAAM (Фото: wikipedia.or)

Міністерство оборони США уклало з Raytheon Technologies контракт на $3,5 млрд на виробництва ракет AMRAAM та супутнього обладнання. Їх передадуть Україні та країнам-союзникам, йдеться на сайті Пентагону.

Угода містить постачання для України, а також ще до 18 країн. А саме до Данії, Бельгії, Японії, Нідерландів, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Іспанії, Польщі, Швеції, Тайваню, Литви, Великої Британії, Австралії, Швейцарії, Ізраїлю та Кувейту.

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Контракт передбачає випуск ракет, телеметричних систем, запасних частин та інженерну підтримку.

Роботи вестимуть у Таксоні, штат Аризона, до третього кварталу 2031 фінансового року, йдеться в повідомленні оборонного відомства.