Пентагон замовив партію ракет AMRAAM на $3,5 млрд – серед отримувачів Україна
Міністерство оборони США уклало з Raytheon Technologies контракт на $3,5 млрд на виробництва ракет AMRAAM та супутнього обладнання. Їх передадуть Україні та країнам-союзникам, йдеться на сайті Пентагону.
Угода містить постачання для України, а також ще до 18 країн. А саме до Данії, Бельгії, Японії, Нідерландів, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Іспанії, Польщі, Швеції, Тайваню, Литви, Великої Британії, Австралії, Швейцарії, Ізраїлю та Кувейту.
Контракт передбачає випуск ракет, телеметричних систем, запасних частин та інженерну підтримку.
Роботи вестимуть у Таксоні, штат Аризона, до третього кварталу 2031 фінансового року, йдеться в повідомленні оборонного відомства.
Авіаційні ракети AMRAAM є основним озброєнням винищувачів F-15, F-16, F/A-18 та F-22. Їхня вартість залежить від модифікації й становить від $1,2 млн до майже $2 млн за одиницю.
Одна з версій AMRAAM також використовується у зенітно-ракетних системах NASAMS. У такому варіанті ракета може вражати цілі на відстані 20–25 км, а у модифікації AMRAAM ER (Extended Range) – до 40 км.
У бойовій авіації ракети AMRAAM здатні збивати повітряні цілі на дистанції понад 100 км, з імовірністю ураження до 85%.
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