Пентагон заверяет: У США хватит вооружений как на помощь Украине, так и на свою армию

В Пентагоне заявили, что у США хватит вооружений как на военную помощь Украине, так и на собственную армию. Об этом на брифинге сообщила представитель Минобороны США Сабрина Сингх.

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По ее словам, каждый пакет военной помощи Украине составляется коллегиально.

"У нас есть встречи, на которых наши службы могут взвесить то, что у них есть, а затем, конечно, секретарь и председатель беседуют с президентом, с Белым домом о том, что нам нужно дать Украине", — сказала Сингх.

Она отметила, что США всегда будут поддерживать свою оборону и одновременно иметь возможность помогать Украине.

"Одна из вещей, о которых мы продолжаем говорить — мы с Украиной надолго. И поэтому мы собираемся продолжать оценивать, что мы можем передать им, не опускаясь ниже уровня нашей готовности", — резюмировала спикер Пентагона.

25 июля США объявили новый пакет военной помощи Украине, в который, в частности, вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 23 бронетранспортера Stryker.

14 июля 2023 г. издание China Times писало, что США выкупят у Тайваня списанные ЗРК Hawk для Украины.

Бельгия, Нидерланды и Люксембург планируют в ближайшее время передать Украине бронетранспортеры М113.

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