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Пентагон заверяет: У США хватит вооружений как на помощь Украине, так и на свою армию

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 12:43
Пентагон заверяет: У США хватит вооружений как на помощь Украине, так и на свою армию - Фото
Сабрина Сингх (Фото: Пентагон)

В Пентагоне заявили, что у США хватит вооружений как на военную помощь Украине, так и на собственную армию. Об этом на брифинге сообщила представитель Минобороны США Сабрина Сингх.

По ее словам, каждый пакет военной помощи Украине составляется коллегиально. 

"У нас есть встречи, на которых наши службы могут взвесить то, что у них есть, а затем, конечно, секретарь и председатель беседуют с президентом, с Белым домом о том, что нам нужно дать Украине", — сказала Сингх.

Она отметила, что США всегда будут поддерживать свою оборону и одновременно иметь возможность помогать Украине. 

"Одна из вещей, о которых мы продолжаем говорить — мы с Украиной надолго. И поэтому мы собираемся продолжать оценивать, что мы можем передать им, не опускаясь ниже уровня нашей готовности", — резюмировала спикер Пентагона.

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Дмитрий Гриниченко
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