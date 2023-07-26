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Пентагон запевняє: США вистачить озброєнь як на допомогу Україні, так і на свою армію

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26.07.2023, 12:43
Пентагон запевняє: США вистачить озброєнь як на допомогу Україні, так і на свою армію - Фото
Сабріна Сінгх (Фото: Пентагон)

У Пентагоні заявили, що США вистачить озброєнь як на військову допомогу Україні, так і на власну армію. Про це на брифінгу повідомила представниця Міноборони США Сабріна Сінгх.

За її словами, кожен пакет військової допомоги Україні складається колегіально.

"У нас є зустрічі, на яких наші служби можуть зважити те, що мають, а потім, звичайно, секретар і голова розмовляють з президентом, із Білим домом про те, що нам потрібно дати Україні", — сказала Сінгх.

Вона зазначила, що США завжди підтримуватимуть свою оборону та одночасно матимуть можливість допомагати Україні.

"Одна з речей, про які ми продовжуємо говорити — ми з Україною надовго. І тому ми збираємося продовжувати оцінювати, що ми можемо передати їм, не опускаючись нижче за рівень нашої готовності", — резюмувала спікерка Пентагону.

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Дмитро Гриниченко
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