UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Перед скандальным решением 13 судей КСУ попросили самоотвод и сами себе отказали – Схемы

12.03.2021, 10:11
Перед скандальным решением 13 судей КСУ попросили самоотвод и сами себе отказали – Схемы - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ)

Перед вынесением скандального решения по антикоррупционной реформе большинство судей Конституционного суда попросили самоотвод и сами же отказались его дать. Об этом говорится в расследовании программы Схемы "КСУ: Хроники произвола".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Заявления о возможном конфликте интересов написали 13 судей КСУ:

Александр Тупицкий;
– Игорь Слиденко;
– Ирина Завгородняя;
– Александр Косминин;
– Виктор Колесник;
– Виктор Кривенко;
– Василий Лемак;
– Александр Литвинов;
Владимир Мойсик;
– Олег Первомайский;
– Сергей Сас;
– Петр Филюк.

Каждое из заявлений было рассмотрено Большой палатой, в которую на тот момент входили все 15 судей КСУ. Конфликта интересов ни в одном из случаев Большая палата не нашла.

Причиной для самоотвода судьи называли уголовные производства против них, открытые НАБУ, и расследования НАПК.

Видео: Радіо Свобода

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ксу конфликт интересов программа схемы самоотвод Александр Тупицкий антикоррупционная реформа
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 