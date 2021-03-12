Перед скандальным решением 13 судей КСУ попросили самоотвод и сами себе отказали – Схемы

Перед вынесением скандального решения по антикоррупционной реформе большинство судей Конституционного суда попросили самоотвод и сами же отказались его дать. Об этом говорится в расследовании программы Схемы "КСУ: Хроники произвола".

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Заявления о возможном конфликте интересов написали 13 судей КСУ:

– Александр Тупицкий;

– Игорь Слиденко;

– Ирина Завгородняя;

– Александр Косминин;

– Виктор Колесник;

– Виктор Кривенко;

– Василий Лемак;

– Александр Литвинов;

– Владимир Мойсик;

– Олег Первомайский;

– Сергей Сас;

– Петр Филюк.

Каждое из заявлений было рассмотрено Большой палатой, в которую на тот момент входили все 15 судей КСУ. Конфликта интересов ни в одном из случаев Большая палата не нашла.

Причиной для самоотвода судьи называли уголовные производства против них, открытые НАБУ, и расследования НАПК.

Видео: Радіо Свобода

Денис Юдин

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