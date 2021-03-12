Перед скандальным решением 13 судей КСУ попросили самоотвод и сами себе отказали – Схемы
Перед вынесением скандального решения по антикоррупционной реформе большинство судей Конституционного суда попросили самоотвод и сами же отказались его дать. Об этом говорится в расследовании программы Схемы "КСУ: Хроники произвола".
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Заявления о возможном конфликте интересов написали 13 судей КСУ:
– Александр Тупицкий;
– Игорь Слиденко;
– Ирина Завгородняя;
– Александр Косминин;
– Виктор Колесник;
– Виктор Кривенко;
– Василий Лемак;
– Александр Литвинов;
– Владимир Мойсик;
– Олег Первомайский;
– Сергей Сас;
– Петр Филюк.
Каждое из заявлений было рассмотрено Большой палатой, в которую на тот момент входили все 15 судей КСУ. Конфликта интересов ни в одном из случаев Большая палата не нашла.
Причиной для самоотвода судьи называли уголовные производства против них, открытые НАБУ, и расследования НАПК.
- 27 октября 2020-го КСУ отменил уголовную ответственность за умышленное недостоверное декларирование и сократил контрольные полномочия НАПК.
- НАПК заявило о конфликте интересов у двоих судей, журналисты установили его и у главы КСУ. Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что судьи КСУ фигурировали в трех уголовных производствах, которые пришлось остановить из-за решения КСУ.
- В декабре 2020-го Верховная Рада вернула ответственность за ложь в декларациях, но без лишения свободы, и восстановила работу НАПК.
Видео: Радіо Свобода
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