Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться до конца июня – глава Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Переговоры Европейского союза с Украиной о вступлении в блок должны начаться до конца июня, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

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"Украина выполнила все шаги, которые мы прописали, которые мы сформулировали. И поэтому мы верим, что ЕС должен начать переговоры о вступлении уже до конца этого месяца", – заявила она.

В то же время отвечает за это решение другой институт Евросоюза – Совет ЕС. Пока там председательствует Бельгия, но с 1 июля его возглавит Венгрия, руководство которой против украинской интеграции.

В конце мая издание Politico утверждало, что именно из соображений противодействия этому Бельгия стремится начать эти переговоры на Совете по общим вопросам: он собирается раз в месяц и объединяет министров иностранных дел государств-членов ЕС.

Эта встреча должна пройти 25 июня.

30 мая в немецком правительстве заявили, что Украина выполнила все требования по реформам, которые необходимы для начала переговоров о вступлении в ЕС.

5 июня 12 стран-членов ЕС обратились к бельгийскому председательству в Совете ЕС с призывом начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в блок.

6-9 июня в ЕС прошли выборы в Европарламент – читайте об изменениях в разборе LIGA.net.

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