Перемовини про вступ України до ЄС мають розпочатися до кінця червня – голова Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Перемовини Європейського союзу з Україною щодо вступу до блоку мають розпочатися до кінця червня, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на Конференції з відновлення України у Берліні.

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"Україна виконала усі кроки, які ми прописали, які ми сформулювали. І тому ми віримо, що ЄС повинен розпочати перемовини про вступ уже до кінця цього місяця", – заявила вона.

Водночас відповідає за це рішення інший інститут Євросоюзу – Рада ЄС. Наразі там головує Бельгія, але з 1 липня його очолить Угорщина, керівництво якої проти української інтеграції.

Наприкінці травня видання Politico стверджувало, що саме з міркувань протидії цьому Бельгія прагне розпочати ці переговори на Раді із загальних питань: вона збирається раз на місяць та об'єднує міністрів закордонних справ держав-членів ЄС.

Ця зустріч має відбутися 25 червня.

30 травня в німецькому уряді заявили, що Україна виконала всі вимоги щодо реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до ЄС.

5 червня 12 країн-членів ЄС звернулися до бельгійського головування в Раді ЄС із закликом розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до блоку.

6-9 червня у ЄС пройшли вибори до Європарламенту — читайте про зміни у розборі LIGA.net.

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