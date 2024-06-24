Переговоры о вступлении Украины в ЕС стартуют 25 июня – Кулеба

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз стартуют 25 июня. На своей странице в Х министр сообщил, что он выступал перед Советом ЕС по иностранным делам.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Кулеба отметил важность 14-го пакета санкций ЕС для дальнейшего подавления военной экономики диктатора Владимира Путина и одобрил последние шаги ЕС по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.

Отдельно глава МИД подчеркнул необходимость ускорить поставки военной помощи, особенно средств ПВО, и расширить производство оборонной промышленности.

7 июня Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз в этом месяце – до того, как Венгрия начнет председательствовать в блоке.

Впоследствии Совет Евросоюза определил переговорные рамки для Украины и Молдовы: 25 июня начнутся межправительственные конференции, которые дадут начало переговорам о вступлении.

22 июня президент Зеленский определил делегацию Украины для участия в переговорах с ЕС по заключению соглашения о вступлении в блок: возглавит делегацию Стефанишина. Также в составе Ермак, Корниенко и представители ряда ведомств.

Читайте также: Венгрия отказалась от предложения ЕС не блокировать помощь Украине – Боррель