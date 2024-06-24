Переговори щодо вступу України в ЄС стартують 25 червня – Кулеба

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що переговори щодо вступу України в Європейський Союз стартують 25 червня. На своїй сторінці в Х міністр повідомив, що він виступав перед Радою ЄС із закордонних справ.

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Кулеба наголосив на важливості 14-го пакета санкцій ЄС для подальшого придушення військової економіки диктатора Володимира Путіна і привітав останні кроки ЄС щодо використання заморожених російських активів в інтересах України.

Окремо очільник МЗС наголосив на необхідності прискорити постачання військової допомоги, особливо засобів ППО, і розширити виробництво оборонної промисловості.

7 червня Європейська комісія рекомендувала почати переговори щодо вступу України до Євросоюзу цього місяця – до того, як Угорщина почне головувати у блоці.

Згодом Рада Євросоюзу визначила переговорні рамки для України та Молдови: 25 червня розпочнуться міжурядові конференції, які дадуть початок переговорам щодо вступу.

22 червня президент Зеленський визначив делегацію України для участі у переговорах з ЄС щодо укладення угоди про вступ до блоку: очолить делегацію Стефанішина. Також у складі Єрмак, Корнієнко і представники низки відомств.

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