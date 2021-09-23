Переговоры по эвакуации завершились успешно: самолет с украинцами летит из Кабула

На борту самолета – около 100 украинских граждан, они прибудут домой в течение суток. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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"Переговоры по очередной эвакуационной миссии из Афганистана завершились успехом – самолет направляется в Украину", – говорится в сообщении.

В течение последних нескольких дней украинские дипломаты из Министерства иностранных дел Украины, представители Министерства обороны Украины и Офис президента Украины согласовывали возможность эвакуации украинских граждан и их семей.

Около 100 граждан находятся на борту гражданского самолета, который вылетел сегодня утром из аэропорта Кабула. Ожидается, что самолет прибудет в Киев в течение 24 часов.

В августе 2021 года Украина забрала из Афганистана 700 человек и оказалась в лидерах среди европейских стран по количеству эвакуированных. В украинской разведке заявили, что граждане из Польши, Испании, Великобритании "ставили Украину в пример".

27 августа украинские спецназовцы спасли 19 афганских переводчиков и членов их семей, проведя спецоперацию. Они пешком вышли в город и нашли людей, нуждающихся в эвакуации. Ранее провалились планы по эвакуации, которые разрабатывали США и Канада.

Виктория Найдёнова

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