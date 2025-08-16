Переговоры Трампа и Путина "три на три" закончились

Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске (Фото: Белый дом)

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в узком кругу закончилась. Об этом сообщили в Кремле, а на Youtube-канале Белого дома запустили трансляцию с предстоящей пресс-конференции.

Переговоры в формате "три на три" продолжались около 2 часов 45 минут. В дальнейшем ожидается встреча с большим составом участников.

Ранее руководитель Штатов заявлялчто если встреча пройдет плохо, то он "поедет домой", и также не будет звонить президенту Владимиру Зеленскому и руководителям Европы.

Путин и российская делегация после переговоров в узком кругу:

Кремль заявляет, что пресс-конференция начнется скоро: