Переговоры Трампа и Путина "три на три" закончились
Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в узком кругу закончилась. Об этом сообщили в Кремле, а на Youtube-канале Белого дома запустили трансляцию с предстоящей пресс-конференции.
Переговоры в формате "три на три" продолжались около 2 часов 45 минут. В дальнейшем ожидается встреча с большим составом участников.
Ранее руководитель Штатов заявлялчто если встреча пройдет плохо, то он "поедет домой", и также не будет звонить президенту Владимиру Зеленскому и руководителям Европы.
Путин и российская делегация после переговоров в узком кругу:
Кремль заявляет, что пресс-конференция начнется скоро:
