Переговори Трампа і Путіна "три на три" закінчились
Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у вузькому колі закінчилася. Про це повідомили у Кремлі, а на Youtube-каналі Білого дому запустили трансляцію з майбутньої пресконференції.
Переговори у форматі "три на три" тривали близько 2 годин 45 хвилин. Надалі очікується зустріч з більшим складом учасників.
Раніше керівник Штатів заявляв, що якщо зустріч пройде погано, то він "поїде додому" й не дзвонитиме президенту Володимиру Зеленському та керівникам Європи.
Путін та російська делегація після переговорів у вузькому колі:
Кремль заявляє, що пресконференція розпочнеться скоро:
ОНОВЛЕНО о 1:55. Путін і Трамп вийшли до преси.
Деталі зустрічі Трампа і Путіна читайте у хроніці LIGA.net.
