Переговори Трампа і Путіна "три на три" закінчились

Перші переговори керівника Штатів та диктатора тривали близько 2 годин 45 хвилин

Володимир Путін та Дональд Трамп на Алясці (Фото: Білий дім)

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у вузькому колі закінчилася. Про це повідомили у Кремлі, а на Youtube-каналі Білого дому запустили трансляцію з майбутньої пресконференції.

Переговори у форматі "три на три" тривали близько 2 годин 45 хвилин. Надалі очікується зустріч з більшим складом учасників.

Читайте також Ultima Thule Трампа: чому його фантазії не працюють з диктаторами

Раніше керівник Штатів заявляв, що якщо зустріч пройде погано, то він "поїде додому" й не дзвонитиме президенту Володимиру Зеленському та керівникам Європи.

Путін та російська делегація після переговорів у вузькому колі:

Кремль заявляє, що пресконференція розпочнеться скоро:

ОНОВЛЕНО о 1:55. Путін і Трамп вийшли до преси.