Переговоры Украины и России начнутся через несколько часов

Переговоры Украины и России на речке Припять возле украинско-беларуской границы начнутся через несколько часов. Об этом сообщил LIGA.net пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Украинская делегация в пути.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский согласился на переговоры с РФ по войне после разговора с диктатором Беларуси Александром Лукашенко. Последний пообещал, что нападений со стороны Беларуси в это время не будет.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что никаких предварительных условий переговоров нет, а Украина не капитулирует и не сдаст ни дюйма своей земли.

Он также отметил, что РФ повышает ставки и пытается давить на украинскую делегацию перед переговорами: лидер страны-агрессора Владимир Путин перевел в "особый режим дежурства" стратегические силы сдерживания, у которых есть ядерное оружие.

Кулеба заявил, что если Россия угрожает Украине ядерным ударом, то это будет катастрофой для всего мира, но Украину не сломит.

Зеленский не особо ожидает от переговоров значительных результатов.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.