UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Перегруппировка РФ на левом берегу Днепра не зафиксирована, информационная операция – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 11:45
Перегруппировка РФ на левом берегу Днепра не зафиксирована, информационная операция – ЦНС - Фото
Российский оккупант (Фото: ресурс захватчиков)

Российские оккупанты проводят информационную операцию против Украины и объявили о якобы "перегруппировке войск", которая на данный момент не зафиксирована. Об этом сообщает созданный Силами спецопераций Центр национального сопротивления со ссылкой на местных жителей.

"Российские пропагандисты начали операцию с целью отвлечения Сил обороны Украины и объявили о выходе своих войск с временно оккупированных территорий Херсонской области", – пишет ведомство.

Как отмечает ЦНС, сейчас, по информации местных, не зафиксировано никаких соответствующих движений российских войск.

"Поэтому можем констатировать, что сейчас проходит информационная операция против Украины", – объясняет ведомство.

Российские пропагандисты заявили, что "оценив сложившуюся ситуацию, командование группировки "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра".
Высвободившаяся после "перегруппировки" часть сил якобы будет "задействована для наступления на других направлениях", заявили ресурсы захватчиков.
Через несколько минут после этого заявления о "перегруппировке" российская пропаганда заявила, что новость "аннулируется, как выпущенная по ошибке".
Скриншот: Центр сопротивления
  • Украинское командование еще не подтверждало факт отступления врага в Херсонской области.
  • В начале августа ГУР сообщило, что проводит успешные операции на левом берегу оккупированной части Херсонской области: бойцы подразделения "Шаман" уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов.
  • В конце августа украинские защитники подняли флаг Украины на левом берегу Днепра.

Смотрите также: "Год. Херсон". Как происходило контрнаступление, страх россиян перед словом "окружение" – видео

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаднепрлевый берегцнсперегруппировкацентр сопротивления
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 