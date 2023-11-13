Перегруппировка РФ на левом берегу Днепра не зафиксирована, информационная операция – ЦНС
Российские оккупанты проводят информационную операцию против Украины и объявили о якобы "перегруппировке войск", которая на данный момент не зафиксирована. Об этом сообщает созданный Силами спецопераций Центр национального сопротивления со ссылкой на местных жителей.
"Российские пропагандисты начали операцию с целью отвлечения Сил обороны Украины и объявили о выходе своих войск с временно оккупированных территорий Херсонской области", – пишет ведомство.
Как отмечает ЦНС, сейчас, по информации местных, не зафиксировано никаких соответствующих движений российских войск.
"Поэтому можем констатировать, что сейчас проходит информационная операция против Украины", – объясняет ведомство.
- Украинское командование еще не подтверждало факт отступления врага в Херсонской области.
- В начале августа ГУР сообщило, что проводит успешные операции на левом берегу оккупированной части Херсонской области: бойцы подразделения "Шаман" уничтожили отряд элитных ракетных войск оккупантов.
- В конце августа украинские защитники подняли флаг Украины на левом берегу Днепра.
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